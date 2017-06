"Mosche Karlo": Der Bezirk Mittelfranken sagt Danke

Künstlerisches und soziales Wirken von Karlo Reichel gewürdigt - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Mit einer Dankurkunde würdigte der Bezirk Mittelfranken das künstlerische Wirken und soziale Engagement von Karlo Reichel aus Altheim. Als "Mosche Karlo" einmal mehr in der Museumsnacht ein Besuchermagnet, überraschte ihn Bezirkstagspräsident Richard Bartsch mit der Ehrung.

Präsident Richard Bartsch überreichte Karlo Reichel, alias "Mosche Karlo" (l.), die Dankurkunde des Bezirks Mittelfranken mit einem Präsent. © Harald Munzinger



Präsident Richard Bartsch überreichte Karlo Reichel, alias "Mosche Karlo" (l.), die Dankurkunde des Bezirks Mittelfranken mit einem Präsent. Foto: Harald Munzinger



Ehe "Mosche Karlo" - als der "einzige, letzte und deshalb größte heißere maghrebinische Zauberkünstler, wo gibt auf der ganzen Welt" weit über die Region ein "magischer Begriff" - seine erste von zwei Shows mit großer Gästekulisse beginnen konnte, erwies ihm Präsident Bartsch die Ehre für ein bewundernswertes Lebenswerk. Über drei Jahrzehnte hinweg habe er mit seiner privaten Kleinkunstbühne - dem im Magischen Zirkel Deutschlands renommierten "Altheimer Zauberkeller" - aber auch darüber hinaus kulturelle Akzente gesetzt.

Im "AZK" habe Reichel jungen, arrivierten Künstlern aus den Sparten Zauberei, Theater, Puppenspiel, Kabarett, Chanson und Jazz ein Forum und den Gästen einmal im Monat ein "für die Qualität und das Niveau des Programms bekanntes kulturelles Zentrum im Aischtal" geboten. Sowohl mit der "Nacht der Gaukler" wie bei vielen weiteren Veranstaltungen - wie nun auch wieder der "Museumsnacht" - habe "Mosche Karlo" das Programm des Freilandmuseums mitgestaltet, führte der Bezirkstagepräsident weiter aus und verwies auch auf die "Kunst der Magie" in der "NeuStadtHalle".

Dass die Galas in Bad Windsheim wie Neustadt international bekannte Künstler bieten können - wie am Samstag, 15. Juli, im "Alten Bauhof" des Museums - verdankt die Region vielfach den im "Altheimer Zauberkeller" wurzelnden Kontakte und Freundschaften. Die im "AZK" stattfindenden Benefizveranstaltungen schlugen den Bogen zu dem vom Bezirk mit der Ehrung besonders gewürdigten sozialen Engagement. Die Eintrittsgelder kamen dem Caritas-Netzwerk für Flüchtlinge und Nachbarschaftshilfen ebenso zugute, wie etwa dem von Künstlerkollegin Susanne Schönwiese geförderten Straßenkinderprojekt "Casa de Zezinho" in Sao Paulo.

In der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft behinderter Menschen, dem Camphilldorf "Hausenhof" bei Dietersheim (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim), hat "Mosche Karlo" schon vielfach die Bewohner und bei Festen auch deren Gäste auf seine ganz eigene Art begeistert und in der Aufnahmeeinrichtung Zirndorf buchstäblich einen Zauber in den Flüchtlingsalltag gebracht. Der Magische Zirkel Deutschlands verlieh Karlo Reichel, seit 1998 schon Träger der Ehrenmedaille, die silberne Ehrennadel,

Zur Dankurkunde des Bezirks gratulierten bei einem kleinen Empfang in der Unterschlauersbacher Mühle des Freilandmuseums unter anderem dessen Leiter Dr. Herbert May und Jürgen Müller - in "Mosche Karlos" Show als "Magic Boys" einbezogen - sowie Bezirksrat Ronald Reichenberg.

Harald J. Munzinger E-Mail