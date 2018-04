Müller-Markt will in Bad Windsheim bleiben

BAD WINDSHEIM - Seit Wochen schießen Spekulationen ins Kraut: Wandert der Müller-Markt vom Stadtzentrum in Richtung Stadtrand oder verlässt er gar den Standort Bad Windsheim? Filialleiterin Corinna Förster bestätigt, dass "Verhandlungen" laufen.

Nur noch bis Ende 2019 bleibt der Müller-Markt am derzeitigen Standort in der Kegetstraße. © Stefan Blank



"Wir würden sehr gerne in Bad Windsheim bleiben", sagt sie. Müller habe sich ein treues Stammpublikum erarbeitet, das man halten will. Ein Problem sei, dass man mit der Fläche des aktuellen Standortes an der Kegetstraße am Limit ist. "Wir würden uns gerne vergrößern", sagt Förster. Spielwaren seien ein großes Thema bei der Windsheimer Kundschaft, die könne man aber derzeit nicht anbieten. Außerdem fehlen Lagerflächen. Ein weiterer Nachteil des Altstadt-Standortes sei, dass größere Lastwagen diesen zur Anlieferung gar nicht erreichen können. An Parkraum fehle es auch. Diese Probleme sollten an einem neuen Standort ausgemerzt werden, hofft Förster.

Wo die Zukunft von Müller in Bad Windsheim liegt, dazu sagt die Filialleiterin nichts. Es habe "positive Gespräche" mit der Stadt gegeben. Einziger Fakt sei: Ende 2019 läuft der Mietvertrag im derzeitigen Gebäude aus – und er wird auch auf keinen Fall verlängert.

