München grollt nach Waffendiebstahl aus Freilandmuseum

Leihgabe aus München entwendet – Zweiter Fall in neun Monaten - 12.05.2017 13:07 Uhr

BAD WINDSHEIM - Das Freilandmuseum ist offenbar auch ein Ort für professionelle Diebe. Wie am Mittwochmorgen festgestellt wurde, ist eine wertvolle Armbrust aus den Ausstellungsräumen im Eyerloher Jagdschlösschen entwendet worden. Im Deutschen Jagd- und Fischereimuseums ist die Stimmung daher nicht besonders gut.

Tatort Eyerloher Jagdschlösschen: Der Täter klaute aus dem beschaulichen Haus eine wertvolle Armbrust. © Archiv-Foto: Hans-Bernd Glanz



Der aktuelle Fall: Am Mittwochmorgen stellte eine Mitarbeiterin fest, dass eine Armbrust aus dem 17. Jahrhundert nicht mehr in der Glasvitrine liegt, in der sie liegen sollte, erklärt Jürgen Müller, Verwaltungsleiter des Museums, gegenüber der Windsheimer Zeitung. Das dazugehörige Schloss war aufgebohrt worden, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Bis auf die Rückstände des Bohrvorgangs seien keine weiteren Spuren am Tatort gefunden worden, sagt Müller.

Wie der oder die Täter sich Zugang zu dem kleinen Gebäude in der Baugruppe West verschafft haben, sei unklar. Ob dazu überhaupt viel kriminelle Energie vonnöten war, ist auch offen. Die letzte Sichtkontrolle in den Ausstellungsräumen habe es am Samstagabend gegeben, sagt Müller. Theoretisch könnte der Täter auch tagsüber, während das Museum geöffnet hat, zugeschlagen haben. Einbruchsspuren gebe es keine.

Wert von 3000 Euro

Es sei laut Jürgen Müller natürlich "sehr schade", dass die historische Waffe mit einem Schätzwert von 3000 Euro verschwunden ist. Allerdings nicht nur für das Freilandmuseum. Denn die Armbrust ist eine Leihgabe des Deutschen Jagd- und Fischereimuseums in München. Dieses stellt regelmäßig Gegenstände für Ausstellungen zur Verfügung, in diesem Fall zum Thema "Geschichte der Frauen in der Jagd". Die Nachfrage bei dessen Direktor Manuel Pretzl stößt auf eine klare Reaktion.

"Sehr negativ" habe Pretzl die Benachrichtigung im Laufe des Mittwochs aufgenommen. Denn: "Es war bereits das zweite Objekt, das aus dem Museum in Bad Windsheim geklaut worden ist." Vor etwa neun Monaten war ein sogenannter Hirschfänger, ein Jagdmesser, aus dem Eyerloher Schloss verschwunden, wie Jürgen Müller auf Nachfrage bestätigt. Zu dessen Verbleib ist nichts bekannt. "Die Staatsanwaltschaft hat nichts herausgefunden", sagt Pretzl – und er legt nach: "Die haben ein Problem mit der Museumssicherung."

Nach dem ersten Diebstahl hatte die Leitung des Freilandmuseums, so Müller, schon reagiert. Die damals noch ungesicherten Vitrinen wurden mit Schlössern nachgerüstet. Das habe allerdings nun nichts gebracht, wie Manuel Pretzl festhält: "Wer ein Schloss aufkriegen will, kriegt das auf." Die Sachlage lässt somit derzeit schnell einen Schluss zu: Es könnte sich zumindest im zweiten Fall um einen Auftragsdiebstahl handeln. Sowohl Müller, dem die Sache "sehr unangenehm" ist, als auch Pretzl halten das für möglich. Ob die Armbrust dann so schnell wieder auftaucht, darf bezweifelt werden.

Ein klärendes Gespräch zwischen den Museumsdirektoren, Manuel Pretzl aus München und Dr. Herbert May für Bad Windsheim, ist für heute anberaumt. Thema wird dann auch das Sicherheitskonzept des Freilandmuseums sein, mit dem man sich in den kommenden Wochen intensiv beschäftigen müsse, so Müller. Erster Schritt: Die wertvollen Gegenstände der Jagd-Ausstellung sind bis auf Weiteres weggesperrt.

BASTIAN LAUER