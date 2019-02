Nach Kollision mit Auto: Biker stirbt bei Lenkersheim

Reanimationsversuche waren vergeblich - Feuerwehr leitet Verkehr um - vor 4 Stunden

LENKERSHEIM - Am Mittwochnachmittag war ein 66-jähriger Motorradfahrer nahe Lenkersheim (Landkreis Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim) unterwegs. Als er auf einer Bundesstraße mehrere Fahrzeuge überholte, übersah er offenbar ein Auto und seine Maschine kollidierte mit diesem. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Laut Angaben der Polizei Mittelfranken war es kurz vor 15 Uhr, als der 66-Jährige mit seinem Motorrad auf der B470 von Lenkersheim in Richtung Oberndorf fuhr. Auf der Bundesstraße überholte der Mann mit dem Bike mehrere Autos, offenbar übersah er dabei allerdings einen Wagen, der nach links abbog. Der Biker fuhr mit seiner Maschine auf das Fahrzeug auf.

Bilderstrecke zum Thema Kollision in Lenkersheim: 66-jähriger Biker stirbt bei schwerem Unfall



Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort starb. Die Feuerwehr übernahm die Absperrung der Unfallstelle, so die Polizei. Da die Unfallaufnahme noch andauert, wird der Verkehr dort umgeleitet. Vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber gelandet.

