Nach Überschlag bei Buch auf Dach gelandet

28-Jährige kommt von zwischen Buch und Steinbach von Straße ab - 03.01.2019 07:32 Uhr

BUCH - Eine 28-jährige Autofahrerin ist in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen eine Böschung geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Die Frau war am Dienstag gegen 19.15 Uhr zusammen mit ihren beiden Kindern auf der Kreisstraße Nea 17 von Buch kommend in Richtung Steinbach unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Die drei Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, eines der Kinder war leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, es musste vom Abschleppdienst abgeschleppt werden, wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt.

nic