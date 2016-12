Nach Unfallflucht: Nach Polizisten geschlagen und beleidigt

Alkoholisierter 68-Jähriger Autofahrer dreht in Bad Windsheim durch - 12.12.2016 14:25 Uhr

BAD WINDSHEIM - Mit versuchten Schlägen und Beleidigungen hat am Sonntag in Bad Windsheim ein Polizeieinsatz geendet. Nach einer Unfallflucht sollte die Polizei einem 68-Jährigen Blut abnehmen - der Mann war jedoch so stark alkoholisiert, dass er sich mit den Beamten anlegte.

Ein 68-Jähriger fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto in der Knörrgasse in Bad Windsheim gegen die Säule eines Gartenzaunes. Weil der Mann weiterfahren wollte, stellte ihn eine Anwohnerin. Er flüchtete dennoch vom Unfallort.

Rund zwei Stunden später ermittelte die Polizei den 68-Jährigen. Gegen eine Blutentnahme wehrte sich der Mann, indem er einen Beamten beleidigte und nach ihm schlug. Der Autofahrer war so betrunken, dass ein Alkoholtest nicht möglich war. Durch gutes Zureden der Beamten ließ sich der Renitente letztendlich doch noch Blut abnehmen. Der Sachschaden an Fahrzeug und Zaun betrug rund 350 Euro.

