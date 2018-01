Ein Jude stürzt im Winter 1939 in den Teich des Dörfchens Schaffenrath. Die Bewohner tun den Vorfall als Unglück ab. Doch ein Kriminaler lässt nicht locker. Und bringt sich damit in Gefahr. Das Freilandtheater führt das Kriminalstück ab 11. Januar in Bad Windsheim auf. © Elke Walter