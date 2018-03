Nächtlicher Einbruch in Bad Windsheimer Unternehmen

Mehrere tausend Euro Schaden - Kriminalpolizei sucht nach Zeugen der Tat - vor 9 Stunden

BAD WINDSHEIM - Sonntagnacht verschafften sich Unbekannte unerlaubt Zutritt zu einem Unternehmen in der Ipsheimer Straße. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten auf Wertgegenstände - und machten sich dann an einem Tresor zu schaffen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte zwischen 23.15 Uhr und 6 Uhr in ein Firmengebäude in der Ipsheimer Straße ein. Die Einbrecher waren offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen. Nachdem sie über ein Fenster in den Sitz des Unternehmens eingedrungen waren, durchwühlten sie ganze Räume und brachen Türe und Spinde auf.

Schließlich wurden die Einbrecher auf einen Tresor aufmerksam, den sie in eine angrenzende Werkstatt brachten und mit schwerem Gerät öffneten. In dem Tresor befanden sich überwiegend Fahrzeugschlüssel. Danach gelang dem oder den Eindringlingen unbemerkt die Flucht.

Mit ersten Schätzungen zum Schaden, der durch Einbruch und Diebstahl verursacht wurde, hält sich die Polizei noch zurück. Dieser wird sich aber im Bereich einiger tausend Euro bewegen. Die Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht nach Zeugen, die Informationen zu den verdächtigen Personen oder deren Fahrzeuge bereitstellen können.

Hinweisgeber können sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tn