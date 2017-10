"Nachts im Museum": Eine Reise in die Vergangenheit

Nächster Gottesdienst "an besonderen Orten" im Fränkischen Freilandmuseum - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - In seiner Reihe "Gottesdienste an besonderen Orten" organisiert der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Dekanat Neustadt/Aisch regelmäßig Gottesdienste an ausgefallenen Orten. Kommenden Sonntag ist es wieder soweit.

Beim Gottesdienst "Nachts im Museum" erzählen Menschen aus ihrem Leben und von ihrem Glauben. © NN/ GUN



Beim Gottesdienst "Nachts im Museum" erzählen Menschen aus ihrem Leben und von ihrem Glauben. Foto: NN/ GUN



Eine abenteuerliche Reise durch die Vergangenheit erwartet die Jugendlichen, jungen Erwachsenen und alle Interessierten, die am nächtlichen Gottesdienst im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim teilnehmen. Unter dem Motto "Gottesdienst – Nachts im Museum" begeben sich die Besucher auf eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit, begleitet von der Frage "Was treibt mich an?"

An vier Stationen im Museum erzählen Personen des 19. Jahrhunderts aus ihrem Leben, von ihrem Glauben und davon, was sie im Leben antreibt. Dabei soll vor allem Überlegungen wie: "Können wir diese Einstellungen und dieses Lebensgefühl heute überhaupt noch nachvollziehen? Können sie Anregungen für unser eigenes Leben liefern?" auf den Grund gegangen werden. Texte, Gebete, Lieder, biblische Impulse und kurze Aktionen laden zum Nachdenken und Nachspüren ein. "Ein außergewöhnlicher und einzigartiger Gottesdienst erwartet die Besucher", kündigte die Jugendbildungsreferentin Tanja Saemann an.

Beginn des Gottesdiensts ist um 18 Uhr, der Treffpunkt für alle Teilnehmer ist vor dem Haupteingang des Museums. Die Dauer beträgt ungefähr zwei Stunden. Es wirde gebeten, eine Taschenlampe, feste Schuhe und warme Kleidung mitzubringen. Nähere Infos zum Gottesdienst "Nachts im Museum" gibt es beim BDKJ unter (09841) 5311.

nb