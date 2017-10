Narrenball der Windshemia startet mit Sektempfang

BAD WINDSHEIM - Mit einer Punktlandung und einer Neuerung starten die Aktiven der Karnevalsgesellschaft Windshemia in die neue Session. Nachdem der 11. November auf einen Samstag fällt, kann der Narrenball und damit die Vorstellung des neuen Prinzenpaares stilecht am Faschingsauftakt gefeiert werden.

Tanzmariechen Lara de Candido wird anlässlich des Narrenballs über die Bühne wirbeln. Foto: Wolfgang Grötsch



Beginn des Programms zum Narrenball ist um 19.30 Uhr, Einlass in das Kur- und Kongress-Center ist eine Stunde früher. Mit dem Empfang soll, so Sitzungspräsident Rudolf Schmidt, der Ballcharakter der Veranstaltung stärker hervorgehoben werden.

Dazu gehört auch, dass die Hausband der Windshemia, die Gruppe Tequila, in fünfköpfiger Besetzung samt Sängerin auftritt. Hinzu kommt ein bewusst kurz gehaltenes Programm, um den Besuchern im Anschluss ausreichend Gelegenheit zu geben, die Tanzfläche unsicher zu machen.

Nürnberger Luftflotte ist zu Gast

Zu viele Details des Narrenball-Programms wollte sich Rudolf Schmidt im Vorfeld nicht entlocken lassen. Auftreten wird seitens der Windshemia-Aktiven Tanzmariechen Lara de Candido. Weiter werden Tänzerinnen der Nürnberger Luftflotte, die als Gastgesellschaft am 11. November nach Bad Windsheim kommt, das Bühnengeschehen aufwirbeln. Um den Bereich Bütt abzudecken, hat die Windshemia namhafte Größen des Faschings in der Region verpflichtet, fündig wurden die Organisatoren unter anderem bei der Fränkischen Weinprobe.

Moderiert wird der Abend von Rudolf Schmidt und seiner Tochter Nicole. An ihnen wird es im Laufe des Narrenballs auch liegen, das große Geheimnis um das neue Prinzenpaar der Karnevalsgesellschaft zu lüften. Karten zum Preis von 18 Euro sind beim Reisebüro Thürauf in der Johanniterstraße in Bad Windsheim erhältlich.

