Weiberfastnacht ist traditionell der Übergang vom Sitzungs- zum Straßenkarneval. Auch in Bad Windsheim ließen es sich am Donnerstag die bunt Kostümierten nicht nehmen, ausgiebig zu feiern. Nach den Kindern waren nun die Erwachsenen an der Reihe, die Straßen unsicher zu machen. Natürlich durfte neben den kunterbunten Kostümen und Bemalungen die scharfe Schere im Anschlag nicht fehlen. © Katrin Müller