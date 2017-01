Närrisches Treiben beim Faschingsball des TSV Ipsheim

IPSHEIM - Schauen - Tanzen – Feiern hieß es beim Faschingsball des TSV Ipsheim. Buntes Treiben herrschte am Samstag in der Ipsheimer Festhalle auf der Bühne und bei den Gästen. Hierbei wurde das neue Prinzenpaar Martina I. und Andreas II. vorgestellt.

Schauen - Tanzen - Feiern beim Faschingsball des TSV Ipsheim. © Ernst Ripka



Gleich zu Beginn versammelten sich Garde, Juniorengarde und Elferrat auf der Bühne, um das neue Prinzenpaar willkommen zu heißen.

Auch die Gäste aus Mitteleschenbach fanden Platz auf dem Podium. Martina I. und ihr Andreas II. strahlten um die Wette, als sie durch Elferratspräsident Stephan Kreuzer hereingebeten wurden. Den Auftritt auf der Bühne und ihre Rede genossen die neuen Herrscher sichtlich.

24 Tanzkids boten in ihren bunten Kostümen einen tänzerischen Streifzug durch die vergangenen Jahrzehnte. Mina Akbar, Marie Wagner und Anne Schöttle hatten bei ihren Auftritten als Tanzmariechen die Zuschauer sofort auf ihrer Seite.

Ein echter Hingucker waren auch die zwölf Junioren mit ihrem Tanz, der sich mit der Zahnpflege beschäftigte. Eine moderne Version von Schneewittchen erzählten die 17 jungen Frauen und Männer der Schautanzgruppe. Am Ende siegte das Gute. Der schmissige Gardetanz gefiel dem Publikum sofort.

Der Sendung "Bauer sucht Frau" hatte sich der Elferrat heuer gewidmet. Am Schluss fuhr der Landwirt glücklich mit Fendt-Traktor und seiner neuen Liebe nach Hause.

Füchse auf der Bühne

Mit den Mönchswaldfüchsen aus Mitteleschenbach verbindet der TSV eine rege Freundschaft. Gardetanz und Schautanz kamen sehr gut an. Zu den

Klängen der Gruppe Zefix feierten die Ipsheimer bis tief in die Nacht.

Die Besucher erlebten einen Faschingsball, bei dem man ausgelassen tanzen und feiern aber auch tolle Auftritte erleben konnte.

Beim Kinderfasching am 19. Februar, sowie während der Sitzung am 24. Februar ist die TSV-Narrenschar wieder zu bewundern, ebenso beim Seniorenfasching am Rosenmontag.

Claudia Lehner