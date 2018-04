Neue Listenkandidatin der CSU vorgestellt

29-jährige Bad Windsheimerin Katharina Döbler ist nominiert - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Die CSU-im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim hat in der Kreiskonferenz die 29-jährige kaufmännische Leiterin und Brauereitochter Katharina Döbler aus Bad Windsheim zur Listenkandidatin für den Bezirkstag gekürt.

MdL Hans Herold unterstützte den Wahlvorschlag von Katharina Döbler. Foto: privat



Die bereits seit Jahren in der Jungen Union aktive Katharina Döbler ist seit 2014 CSU-Stadträtin in Bad Windsheim und gilt in ihrer Partei als "äußerst engagierte Politikerin". Seit 2011 steht sie dem Ortsverband der Jungen Union vor und ist stellvertretende Vorsitzende auf Kreisebene, ebenso gehört sie dem Kreisvorstand der CSU an.

Der CSU-Kreisvorsitzende Hans Herold, der diesen gemeinsamen Vorschlag von Junge Union und CSU wesentlich unterstützt hat, freut sich, dass Katharine Döbler gemeinsam mit dem Direktkandidaten für den Bezirkstag, Thomas Zehmeister, in den kommenden Monaten für einen Einzug in den mittelfränkischen Bezirkstag kämpfen wird.

nb