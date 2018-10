Neuer Wegweiser für Landkreis: Neawis nimmt Formen an

05.10.2018

BAD WINDSHEIM - Bis sich Landkreisbürger auf der Informationsplattform zu Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum, Neawis, informieren und helfen lassen können, dauert es noch ein wenig. Teil eins des Projekts, der Wegweiser zu Gesundheits- und Sozialleistungen sowie Einrichtungen, soll im Frühjahr nutzbar sein.

Anregungen sammeln im Experten- und Politikerkreis: Die beiden Neawis-Mitarbeiterinnen Leonie Hugo (vorne) und Dunja Zöller (hinten) pinnen Ideen der Teilnehmer der Auftakt-Veranstaltung an eine Wand. Foto: Fotos: Stefan Blank



Neben der Zusammenfassung von Angeboten im Landkreis sollen auch ein persönlicher Organisations-Assistent und eine Orientierungshilfe für Beratungsgespräche aufgebaut werden, wie der Projektleiter und Vizepräsident der Hochschule Ansbach, Professor Dr. Sascha Müller-Feuerstein, erklärte. Unter anderem in ihrem Büro im Kur- und Kongress-Center kümmern sich seit Juli die Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Leonie Hugo und Dunja Zöller um das Projekt, sie fassten für die 23 Gäste den aktuellen Stand sowie Ziele zusammen. Derzeit wird an der Anforderungsdefinition gefeilt. "Ältere Menschen und pflegende Angehörige sollen zum Beispiel bei einem plötzlichen Pflegefall in der Familie unkompliziert die passende Information und Dienstleistungsanbieter finden können", erklärte Hugo. "Wir wollen eine Orientierungshilfe im Angebotsdschungel bieten." Gedacht ist das Webportal aber auch für Beratungsstellen und Dienstleister, um sich zu vernetzen, sagte Zöller. Bei der Orientierungshilfe soll auch mit Fallbeispielen gearbeitet werden.

Zöller und Hugo wollten das Treffen mit den Politikern und Wegbereitern wie dem ehemaligen Bundesminister Christian Schmidt, Landtagsabgeordnetem Hans Herold, Bezirkstagspräsident-Vertreter Ronald Reichenberg oder Bürgermeister Bernhard Kisch auch dazu nutzen, Ideen und Anregungen einzusammeln. So sollten alle ihre Erwartungen nennen, die sie ans Projekt haben, notieren, wie sie sich eine Zusammenarbeit mit Neawis vorstellen könnten, welche weiteren Partner mit ins Boot sollten und wie die Zielgruppen am besten erreicht werden könnten. Die Zettel sammelten sie ein und wollen sie auswerten.

Um das Projekt kümmern sich (von rechts) von der Hochschule Ansbach Sascha Müller-Feuerstein, Armin Leppert, Dunja Zöller und Leonie Hugo, von den Kreiskliniken Josefine Mühlroth und Wolfgang Anderer sowie Bernhard Kisch.



Nicht fehlen durfte der Danke-Teil. "Ohne Christian Schmidt würden wir heute hier nicht sitzen", machte Kisch deutlich. Als Schmidt noch Landwirtschaftsminister war, hatte er wie berichtet den Förderbescheid zu dem Projekt übergeben – insgesamt fließen 200.000 Euro. Schmidt nannte als Ziel des Projekts eine "flächendeckende, wohnortnahe, qualitativ hochwertige Versorgung" mit Informationen. "Es ist ausgesprochen befriedigend, wenn sich aus der täglichen Arbeit so ein Projekt entwickelt", sagte Projekt-Berater Dr. Wolfgang Anderer, Gerontologie-Chefarzt der Klinik Bad Windsheim.

"Brennen für das Ding"

Sascha Müller-Feuerstein war wichtig, über die Region hinaus zu denken. Neawis soll ein Pilotprojekt sein. "Wir wollen den Erfolg – und von einem solchen gehe ich aus – teilen." Müller-Feuerstein bat alle Landkreis-Bürger, sich zu beteiligen, zu helfen, zu unterstützen, aber auch Kritik zu üben. Leonie Hugo und Dunja Zöller "brennen für das Ding", sagte Müller-Feuerstein. "Desto mehr mitmachen, desto besser wird es." Ein wichtiger Punkt sei die Nachhaltigkeit.

Agatha Ludwig, Koordinatorin der Nachbarschaftshilfen beim Caritas-Freiwilligenzentrum "mach mit!", sagte: "Ich finde ihre Idee total genial – aber." Sie kritisierte, dass Bürger an die Hand genommen werden müssten, ein fester Ansprechpartner vonnöten sei. Das müsse man bedenken. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sich Müller-Feuerstein auch vorstellen, in Seniorenheimen oder anderen Einrichtungen oder bei Betroffenen nachzufragen, noch mehr Anregungen einzuholen und "alle mitzunehmen". Christian Schmidt ist jedenfalls schon überzeugt: "Desto mehr ich von Ihren Ideen höre, desto mehr gefällt mir das Ganze."

