Neues E-Center öffnet nach fünfmonatigem Umbau

30.000 Artikel im Angebot - Kunden sehen zuerst Obst-Abteilung - 21.11.2016 20:25 Uhr

BAD WINDSHEIM - 2500 Quadrat­meter Verkaufsfläche, 30000 Artikel und ein Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro: Das Einkaufs-Center an der Oberntiefer Straße er­öffnet nach fünfmonatiger Bauphase am kommenden Donnerstag.

Beim Betreten des neuen Edeka-Marktes in Bad Windsheim sehen die Kunden zuerst die Obst- und Gemüse-Abteilung. (Symbolbild) © dpa



Beim Betreten des neuen Edeka-Marktes in Bad Windsheim sehen die Kunden zuerst die Obst- und Gemüse-Abteilung. (Symbolbild) Foto: dpa



"Herr Scharrer, haben Sie mal kurz Zeit? Wo soll das denn hin?", fragt ein Mitarbeiter den Inhaber und Ge­schäftsführer Stefan Scharrer, der ge­rade die Bauabnahme hinter sich hat. Scharrer ist zufrieden, alles ist im Zeitplan. Eifrig räumen Verkäuferin­nen die letzten Artikel in die Regale, die durch Holz-Elemente Wärme in den 2500 Quadratmeter großen Ver­kaufsraum bringen. Seit knapp ei­nem Monat wird das neue Center mit Waren bestückt.

Auf einem Kühlregal schraubt ein Handwerker eine Leiste an. Diese werden als letztes befüllt – am Tag vor der Eröffnung kommen die Milchprodukte und die abgepackten Wurst- und Fleischwaren. Dann wird auch die 27 Meter lange Frischetheke eingeräumt: Fleisch, Wurst, Käse und Fisch gibt es dort in sämtlichen Variationen. Obst und Gemüse wird am Eröffnungstag in den frühen Mor­genstunden geliefert, bevor der Markt ab 7 Uhr die ersten Kunden empfängt.

Diese 300 Quadratmeter große Abteilung ist auch die erste, die der Kunde hinter der großen Ein­gangstür betritt. Neben Discount-Blumensträußen sind dort auch Flo­ristensträuße er­hältlich. "Das war mir wichtig. Der Kunde muss sa­gen: Da muss ich hin, da krieg’ ich alles“, betont Stefan Scharrer seine Intention.

"Auf den Zuwachs eingestellt"

Deshalb gebe es in seinem E-Cen­ter auch alles: "Es gibt nichts, was wir nicht haben, von Gut & Günstig bis zum Feinkosthonig." Insgesamt führt der Einkaufsmarkt 30.000 Arti­kel. Zwei Meter eines Regals sind beispielsweise mit türkischen Pro­dukten gefüllt, dazu kommen Schmankerl aus Russland und natür­lich amerikanische Artikel – die Amerikaner kommen wieder, "wir haben uns auf den Zuwachs einge­stellt", sagt Scharrer. Extra Regale gibt es für Allergiker. Lactoseintole­rante werden ebenso fündig, wie die­jenigen, die kein Gluten vertragen.

Deutlich erweitert habe er das Sor­timent an Weinen – aus der Region, aus ganz Deutschland und vielen an­deren Ländern kommen diese. An ei­ner Regionaltheke finden Kunden Produkte aus der Region, wer mag, kann aber auch Honig aus Andalu­sien bekommen. Besonders stolz ist Scharrer auf die Spielwarenabtei­lung. Er habe ge­merkt, dass dies­bezüglich in Bad Windsheim ein De­fizit bestehe. Lego, Playmobil und Ravensburger sind beispielsweise dort vertreten.

"Wir haben unser Sortiment im Vergleich zu vorher verdreifacht", sagt Scharrer, der mit dem Mutter­konzern Edeka gemeinsam zehn Millionen Euro in den Neubau ge­steckt hat. Zwei Millionen Euro da­von seien für Waren und Inventar draufgegangen. Die Grundmauern des früheren etwa 1200 Quadratmeter großen Einkaufsmarktes sind das Einzige, was davon übrig geblieben ist, und sie sind nicht mehr wiederzu­erkennen.

Die breiteren Gänge seien nicht nur behindertengerecht, son­dern ermöglichen es den Kunden, ihre Einkaufswagen aneinander vorbeizu­schieben. Der Parkplatz mit 150 Stell­plätzen kann von der Oberntiefer Straße und von der Zeughausstraße angefahren werden. Um dies möglich zu machen, musste die Straße den Verhältnissen angepasst werden. Der Gehweg wurde breiter gestaltet und ein Blindenleitsystem eingearbeitet.

Personal über Arbeitsagentur

60 Mitarbeiter sorgen ab Donners­tag dafür, dass die Kunden sich zu­recht finden und wohl fühlen. Zwölf der früheren Mitarbeiter habe er wie­der eingestellt oder zurückgeholt, sagt Scharrer, er habe versucht, nicht viele entlassen zu müssen. Im Blick auf den Fachkräftemangel wäre das fatal, einige brachte er so in seinen anderen Märkten unter, für den Übergang.

"Die guten Leute versucht man zu halten", sagt Scharrer, der Fachkräftemangel sei auch in seiner Branche angekommen. Die restlichen Verkäufer habe er über die hiesige Arbeitsagentur gefunden. "Wir ha­ben eine gute Mischung aus jung-dy­namisch und älter-erfahren", sagt Scharrer bezüglich des Personals.

Zur Eröffnung gibt es am Donners­tag einige Angebote. Kinder erhalten einen Plüsch-Pandabären und von 10 bis 13 Uhr ist ein Sekt- und Oran­gensaftempfang.

Katrin Müller