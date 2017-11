Neues Prinzenpaar der Windshemia übernimmt das Zepter

Petra und Christian Gerhäuser übernehmen die Regentschaft - vor 57 Minuten

BAD WINDSHEIM - Pünktlich zum Stichtag am 11. November sind auch in Bad Windsheim die Narren wieder los. Den Auftakt der närrischen Saison bildete der Narrenball im Kur- und Kongress-Center, in bewährter Weise von Nicole und Rudi Schmidt moderiert. Hier wurde auch das Geheimnis um das neue Prinzenpaar gelüftet. Katharina I. und Hubertus I. verabschiedeten sich und machten Platz für ihre Nachfolger Petra II. und Christian III.

Mit bunten Kostümen beeindruckt die Showtanzgruppe der Nürnberger Luftflotte bei ihrem Tanz zum Thema Dia de los Muertos, dem mexikanischen Tag der Toten. © Foto: Stefan Glaser



Bürgermeister Bernhard Kisch dankte dem scheidenden Paar, das nicht nur Botschafter der Windshemia, sondern auch der Stadt Bad Windsheim gewesen sei. Außerdem stehe er ihnen jederzeit gerne zu Diensten, denn so manches Prinzenpaar habe sich bei ihm im Rathaus schon das Eheversprechen gegeben. Da hat das neue Paar dem alten etwas voraus. Petra und Christian Gerhäuser gaben sich bei Kisch in diesem Jahr bereits das Ja-Wort.

Petra II. und Christian III..



Prinzessin aus Schwaben

Die 1988 im schwäbischen Aalen geborene Diplom-Juristin ist frisch gebackenes Mitglied der Karnevalsgesellschaft Windshemia. Ihre Leidenschaft gilt dem Dressurreiten. Prinz Christian an ihrer Seite ist Jahrgang 1975 und von Beruf Diplom-Wirtschaftsingenieur. Seine Hobbys sind Tennis, Wandern und Reisen. Er ist der Windshemia schon familiär verbunden. Sein Vater ist Ehrensenator, Bruder Johannes war 2011 Prinz und ist jetzt Präsident "und den älteren Bruder, den krieg ich auch noch", prophezeite Schmidt. Von seinem Vorgänger erhielt der Prinz das Zepter mit dem aus eigener schlechter Erfahrung entsprungenen Rat, gut darauf aufzupassen, es könne sonst teuer werden.

Das Programm des Windshemia Narrenballs wurde durch Gäste aus zwei Nürnberger Vereinen bereichert. Die Garde der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval legte einen Garde- und einen Showtanz aufs Bühnenparkett. So adrett der eine, so bunt und fantastisch war der andere. Das Thema war der mexikanische Dia de los Muertos, ein Tag, an dem mit bunten und fröhlich ausgelassenen Feiern der Verstorbenen gedacht wird. Gräber werden bunt geschmückt, Grabsteine bemalt und die Wege zu Häusern mit Blumen bestreut. Mit zappelnden Skeletten und einem farbenfrohen Durcheinander von Lebenden und Toten setzten die Nürnberger die Idee tänzerisch um.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Tanzpaares Sarah Philips und Christian Müller von der Nürnberger Buchnesia. Die fünffachen Meister im karnevalistischen Tanzsport und erfolgreiche Teilnehmer der Fernsehshow Das Supertalent boten eine atemberaubende Performance mit spektakulären Hebefiguren und Elementen aus dem Ballett. Das Publikum zeigte sich restlos begeistert.

Dass ein so großer Verein wie die Windshemia mit 685 Mitglieder viele freiwillige Helfer benötigt, versteht sich. Ob auf oder hinter der Bühne, ohne sie geht es nicht. Einige von ihnen wurden von Sabine Knörl vom Fastnacht-Verband Franken (FVF) für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Leo Klafschinski ist verantwortlich für die Tontechnik, Willi Döbler junior und Dr. Sven Kreitlein sind im Elferrat und im Männerballett aktiv. Sie erhielten den Sessionsorden des FVF. Klaus Holzmann und Günter Stieber wurden für ihren Einsatz für den Verein mit der Ehrennadel des FVF in Silber ausgezeichnet, Peter Hufnagel erhielt diese in Gold.

Briefträger im Verein

Gardetanz, Trainerin der Purzelgarde und Bühnendienst sind Aufgaben, die Ina Kreuzer in der Windshemia übernimmt. Sie wurde mit dem Till von Franken in Silber überrascht. Langjährige Mitgliedschaft und Vorstandstätigkeit sowie seine Aufgaben im Elferrat und als Briefträger für die Vereinspost brachte Werner Springer den Verdienstorden in Silber des Bundes Deutscher Karneval ein. Zu Ehrensenatoren ernannte die KGW Jürgen Müller, den Mitbegründer des Windshemia-Chores und seit 37 Jahren federführend im Verein aktiv, sowie Hermann Heinlein, Mitglied seit mehr als 40 Jahren und Betreiber der Gaststätte in Ickelheim, in der der Windshemia-Chor regelmäßig probt.

An der karnevalistischen Auftaktveranstaltung durfte auch Tanzmariechen Lara de Candido nicht fehlen. Im neuen Kostüm und mit einer neuen Choreographie zeigte sie eine beeindruckende künstlerische Leistung, für die sie stehenden Applaus erhielt.

Für die Unterhaltung sorgten außerdem Wolfgang Huskitsch und "Das Eich" Stefan Eichner. Der eine analysierte Werbeslogans auf ihren nicht vorhandenen Informationsgehalt, der andere berichtete, wie er es sich mit seiner Nachbarschaft gründlich verdirbt, und sich dabei prächtig amüsiert. Für Musik zum Tanzen sorgte die Band Tequila mit Sängerin Isabella Plaue.

Barbara Glowatzki