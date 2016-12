Neues Radwegekonzept für Bad Windsheim liegt vor

Trassen sollen gebündelt und verbessert werden - Stadt bittet um Vorschläge - 21.12.2016 09:12 Uhr

BAD WINDSHEIM - Viele bunte Linien, teilweise nahe beieinander oder parallel verlaufend: Es gibt mehr Radwege rund um und durch die Kur­stadt als den meisten Bad Windshei­mern bewusst ist. Jetzt wurde das neue Radwegekonzept vorgestellt.

Für den Landkreis wird derzeit ein neues Radwegekonzept erstellt. Foto: dpa



Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats-Aus­schusses für Jugend, Senioren, Tou­rismus, Kultur und Sport klar. Dort wurde das neue Radwegekonzept vor­gestellt, das derzeit für den Landkreis erstellt wird. Noch können Vorschläge eingereicht werden. Bisher wurde vor allem das vor­handene Kartenmaterial gesichtet und es wurden alle Radwege auf ei­nen Plan übertragen. Das erklärt die teilweise eng beieinander verlaufen­den Trassen. Bis Ende Februar 2017 soll das beauftragte Büro einen Ent­wurf für ein einheitliches Wegenetz erarbeiten. Danach werden Trassen befahren und bewertet: grün, gelb und rot. So sei klar, wo noch etwas auszubauen oder zu verbessern sei, sagte Bürgermeister Bernhard Kisch.

Wie er betonte, unterstütze die Stadt das neue Konzept und habe in den vergangenen Jahren verschiede­ne Radwege gebaut, wie nach Ickel­heim, Illesheim oder zwischen Wie­belsheim und Ergersheim sowie zwi­schen Külsheim und Berolzheim. Ge­plant sei der Bau eines Weges von der Kleinwindsheimer Mühle zur Bundes­straße 470 und von Berolzheim über Rüdisbronn bis Deutenheim.

Lückenschluss ist gewünscht

Die im Stadtgebiet teilweise paral­lel geführten Wege sollen gebündelt, eine sinnvolle Trassenführung festge­legt werden. Einige Ideen, was es zu verbessern gilt, gab es bereits in der Sitzung. So merkte Eberhard Gur­rath an, wie wichtig Schilder sind, um die Gäste auf die Sehenswürdig­keiten der Stadt hinzuweisen. Ein solches sei heuer nahe des Bauhofs aufgestellt worden, betonte Kisch.

Johannes Gerhäuser verwies auf eine Lücke im Radweg zwischen Oberndorf und Ipsheim und City­manager Josef Guggemos warf die Idee eines Radterminals in den Raum, an dem es eine Aufladestation für E-Bikes geben könnte. Kisch sagte, dass man in dieser Sache bereits mit dem örtlichen Fahrradladen wegen des Aufstellens eines Automaten mit Aus­rüstung für Radreparaturen gespro­chen habe. Auch über die beste Tras­senführung eines Radwegs zwischen Wiebelsheim und Bad Windsheim wurde kurz diskutiert. Mehrere Wege verlaufen von dem westlichen Ortsteil in Richtung Weinturm.

Die Karten des entstehenden Kon­zepts sind auf der Internetseite www.topplan.de/nea zu finden. Vor­schläge und Anregungen zu den bestehenden Wegen können bis Mitte Januar 2017 per E-Mail an das Hauptamt der Stadt Bad Windsheim, an rainer.hofmann@bad-windsheim.de, geschickt werden.

