Neujahrsempfang: Windsheim blickt optimistisch in die Zukunft

Vor 300 Gästen: Bürgermeister Bernhard Kisch gibt sich zuversichtlich - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Die einzige Heilbad Mittelfrankens hat viel erreicht und hat noch einiges vor, so zumindest Bürgermeister Bernhard Kisch beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Bad Windsheim. Rund 300 Gäste waren in das Kur- und Kongress-Center gekommen, um zu hören und zu sehen, was sich im Kurort tut und was noch kommen soll.

Die Gäste wurde dabei von Bürgermeister Kisch nicht enttäuscht, der den Bogen von den Feierlichkeiten zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation im vergangenen Jahr bis zu den Bauvorhaben der kommenden Jahre spannte. Kisch mahnte aber auch eine Rückbesinnung auf die demokratischen Werte in unserem Land an, die vor allem im Internet eine Umkehrung ihrer Werte erleben würden.

Seinem abschließenden Rat, den Neujahrsempfang zu nutzen, um den Austausch im Gespräch zu nutzen, kamen die Vertreterinnen und Vertreter der Organisationen, Vereinen, Verbänden, Ämtern, Behörden sowie aus der Politik zu pflegen, augenscheinlich nur allzu gern nach.

