Nur in Unterhose: Lkw-Fahrer attackiert Polizisten

Uffenheim: 27-Jähriger ließ sich nicht beruhigen - vor 1 Stunde

UFFENHEIM - Am Mittwochnachmittag ist eine Polizeikontrolle in Uffenheim gewaltig aus dem Ruder gelaufen: Ein nur in Unterhosen bekleideter Lkw-Fahrer rastete aus und versuchte die Beamten und Sanitäter mit Schlägen und Tritten zu attackieren. Der 27-Jährige wurde schließlich in eine Fachklinik gebracht.

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochnachmittag einen Lkw-Fahrer, der lediglich in Unterhosen bekleidet um seinen Sattelzug torkelte. Dann stieg der Mann ein und prallte mit dem Lkw gegen eine Steinbegrenzung. Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei, die den 27-Jährigen noch vor Ort antreffen konnte. Doch der Mann weigerte sich vehement vor einer Verkehrskontrolle. Laut Angaben der Polizei wurde er immer aggressiver, und versuchte sogar die Polizisten mit Schlägen und Tritten zu attackieren, was ihm jedoch misslang.

Da der Mann nicht zu beruhigen war und die Beamten sowie Sanitäter weiter angriff und beleidigte wurde er schließlich in eine Fachklinik gebracht. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Außerdem wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 27-Jährige nach Abschluss der Ermittlungen gegen Auflagen wieder entlassen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm