Nya King mit der Ausstrahlung einer Diva

Sängerin begeistert Publikum mit Liedern von Whitney Hoston - vor 59 Minuten

BAD WINDSHEIM - Eine Homma­ge an Whitney Houston war das Kon­zert am Samstagabend im Kur- und Kongress-Center, live aufgeführt von der aus Simbabwe stammenden Sän­gerin Nya King. Sie gilt als eine der besten Whitney-Interpretinnen. Mit einer atemberaubenden Stimme, begleitet von ihrer Band und einer professionellen Tanzgruppe, rief sie die größten Erfolge der früh ver­storbenen US-Amerikanerin in Erin­nerung.

Nya King als Whitney Houston und ihre Tänzer performen eindrucksvoll "Queen of the Night". Foto: Barbara Glowatzki



Immerhin hat Whitney Houston Maßstäbe gesetzt und wird auch als "The Voice" schlechthin bezeichnet. Mit sieben aufeinanderfol­genden Top-Single-Hits erhielt sie einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde und gilt im Pop-Soul-Bereich als die erfolgreichste Sänge­rin aller Zeiten. Ihr Titel "One moment in time", den sie zu den Olym­pischen Sommerspielen in Seoul 1988 sang, machte sie endgültig weltbe­kannt. Aber verstecken muss sich auch die Sängerin Nya King nicht. Sie interpre­tiert die Songs ihres großen Vorbildes sehr authentisch und stimmlich stark. Energiegeladen und mit der Ausstrah­lung einer Diva, allerdings ohne jegli­che Arroganz, bringt sie die unvergess­lichen Songs auf die Bühne, die sie schon als Kind fasziniert haben.

Temperamentvoller Start

Das Konzert beginnt mit "I wanna dance with somebody". Background­chor und expressive Tanzgruppe sor­gen hier neben der Liveband für einen temperamentvollen Start. Danach folgte mit "Saving all my love for you" ein ruhiger Song und einer der ersten Nummer-1-Hits von Whitney Houston. Genau wie ihr Vorbild, gelingt es Nya King, die Gefühle, die in den Songtexten liegen, über den Gesang zu transportieren. Beim Song "I look for you" laufen im Hinter­grund Fotos der im Jahr 2012 verstor­benen Whitney Houston über die Büh­nenwand.

Auch Gospelsongs wie "Jesus loves me" haben ihren Platz im Programm, denn Whitney Houston begann ihre Gesangskarriere in einem Gospelchor. Als Schauspielerin in dem Film "Body­guard" war die Sängerin weniger erfolgreich, die Musik zum Film jedoch wurde sehr populär. Darunter der Song "I will always love you".

Crew zeigt ihr Können

Aus dem Animations-Film "Prince of Egypt" stammt der Titel „When you believe“, den Whitney Houston einst zusammen mit Mariah Carey sang. Mit wechselnden Kostümen war die Show um Whitney Houston auch ein abwechslungsreiches Spektakel fürs Auge. Nya King ließ ihren Part­nern auf der Bühne ausreichend Platz zur eigenen Darstellung. Die Back­groundsänger blieben nicht nur im Hintergrund, sondern konnten solis­tisch, im Duett oder Trio zeigen, dass auch sie stimmlich bestens ausgebil­det sind.

Die Tänzer ergänzten das Ganze zu einer Show der Superlative. Nicht nur die durchtrainierten Körper in den knappen und eng anliegenden Kostü­men waren ein Hingucker, sondern auch die Choreografien mit abwechs­lungsreichen Figuren und akrobati­schen Einlagen. Die Zuschauer erleb­ten eine energiegeladene Show mit jeder Menge unvergessener Hits einer unvergesslichen Sängerin.

Barbara Glowatzki