ÖDP-Sozialexperte geht mit Sozialsystem hart ins Gericht

Johannes Resch: "60 Jahre Politik gegen die Familie" - vor 58 Minuten

BAD WINDSHEIM - "Schluss mit der Benachteiligung von Eltern" lautete der Grundtenor von Dr. Johannes Resch, Sozialexperte der ÖDP, der über die Strukturfehler des Rentenrechts referierte. "60 Jahre Politik gegen Eltern" sei das Ergebnis der Rentenreform im Jahre 1957, seither gehe es mit der familienfreundlichen Politik steil bergab.

Wird die moderne Familie von heute vom Staat eher verwöhnt oder geschädigt? Dies erläuterte der Sozialexperte Dr. Johannes Resch. © dpa



Dies habe dazu geführt, dass das "Unternehmen" Familie heutzutage für den Großteil unrentabel oder wenig attraktiv erscheine, so der Referent. Stelle sich also die Frage, ob die moderne Familie von heute vom Staat eher verwöhnt oder geschädigt wird. Dies erläuterte Dr. Resch im Detail.

Die sehr unterschiedliche Entwicklung der Geburtenziffern in Ost- und Westdeutschland seit 1975 erklärte der Sozialexperte mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen für die Eltern. Auch der in Ost und West gleiche Absturz der Geburtenziffer zwischen 1965 und 1975 sei im Wesentlichen durch eine wirtschaftliche Benachteiligung der Familien bedingt, die sich sowohl in der DDR als auch in der alten Bundesrepublik vollzogen habe. Auch in der alten Bundesrepublik sei Kindererziehung im Laufe der letzten Jahre Jahrzehnte immer unrentabler geworden.

Resch sah die Ursache dafür im Sozialsystem. "Im Kern geht das Problem auf Adenauers Rentenpolitik zurück, die das Ergebnis der Erziehungsleistung vergesellschaftet und nur die Kosten bei den Eltern belassen hat.", so der ÖDP-Politiker. Erziehung sei zu einer "Arbeit ohne Gegenleistung" geworden, argumentierte Resch. Infolgedessen sinke der Kinderwunsch, was den Geburtenrückgang wesentlich gefördert habe. Immer mehr Menschen sollten möglichst lange erwerbstätig sein und, falls sie Kinder haben, schnell wieder ins Arbeitsleben zurück. Hinter dieser "Erwerbstätigenideologie" stehe im Grunde die Wirtschaftslobby. Hauptsache jeder arbeite, sei erwerbstätig, dann könne man die Löhne drücken. Je mehr die Eltern erwerbstätig seien, desto weniger Zeit bleibe dann für die Kindererziehung.





Wenn die Erziehungsleistung als wichtigste Investition eines Gemeinwesens zu gering geschätzt, wirkt sich das auf die Familienplanung aus. © Karikatur: ÖDP



Der Vorsitzende des ÖDP-Bundesarbeitskreises Familie, Soziales und Gesundheit ging sogar so weit, zu behaupten, "dass unser Sozialsystem mit der Zeit alle Wertvorstellungen untergräbt, die für eine funktionierende Familie und damit auch eine funktionierende Gesellschaft Voraussetzung sind". Wenn der Gewinn aus der Kindererziehung völlig widersinnig fast allein an die Erwerbstätigkeit gekoppelt werde – wie im deutschen System der Fall – dann werde die Erziehungsleistung als wichtigste Investition eines Gemeinwesens geringer geachtet als viele überflüssige Erwerbstätigkeiten. "Das muss eigentlich zwangsläufig zur Selbstzerstörung der Gesellschaft führen", meinte Resch

Vorgetäuschte Elternfreundlichkeit

Auch das Elterngeld sei nicht mehr als ein "Bluff", das Elternfreundlichkeit vortäusche, im Grund aber nur die ärmeren noch ärmer mache, zum Nachteil von deren Kinder. Beispielsweise erhielten Eltern bei einem dritten Kind meist nur 300 Euro Elterngeld, bei einem ersten dagegen bis zu 1800 Euro. Bei dieser Ausgestaltung des Elterngeldes würden ausgerechnet kinderreiche Familien gezielt diskriminiert. "Langfristig ist diese Politik auch aus wirtschaftspolitischer Sicht ausgesprochen destruktiv," merkte Resch an. Weniger Kinder bedeuteten später weniger qualifizierte Arbeitskräfte und eine Mehrbelastung der jüngeren Generationen. Eltern würden die Kinderkosten tragen, Leute ohne Kinder erhielten von den erwachsen gewordenen Kindern die höchsten Renten.

Der ÖDP-Sozialexperte Dr. Johannes Resch analysierte die Strukturfehler des deutschen Rentenrechts. © oh



Auf die Frage nach einem Ausweg aus dieser Situation verwies Resch darauf, dass die ÖDP-Politik durchaus Alternativen zu bieten habe. Es gehe darum, dass die gesetzlichen Vertragsbedingungen zwischen Eltern und Nicht-Eltern leistungsgerecht gestaltet würden. Das habe laut Johannes Resch nichts mit Förderung der Familie zu tun, sondern sei ein Grundgebot, das keiner weiteren Begründung bedürfe. Zum zweiten sollte die Vertragsbeziehung von zwei aufeinanderfolgenden Generationen gerecht gestaltet sein. "Keine Generation darf von der nachfolgenden mehr fordern, als sie selbst für diese getan hat", mahnte der Experte. Kreisrat und Kreisvorsitzender Jürgen Osterlänger stimmte Resch zu und gab zu bedenken, dass die Erziehungsleistung für ein Kind derzeit nur mit je circa 75 Euro als Rentenaufschlag vergütet würde.

Dr. Resch erläuterte beim Vortrag in Bad Windsheim einen wichtigen Bauteil des ÖDP-Familienpolitikkonzepts: "Mehr Gerechtigkeit durch Wahlfreiheit ist möglich: die ÖDP fordert ein sogenanntes sozialversicherungspflichtiges Erziehungsgehalt, dass diejenigen Eltern erhalten sollen, die die Erziehung lieber selbst übernehmen wollen, um nicht unbedingt auf eine Kindertagesstätte angewiesen zu sein, die sicherlich nicht für alle unter dreijährigen Kinder optimal ist." Osterlänger bedankte sich beim Referenten Dr. Johannes Resch für dessen faktenreiche und erhellende Ausführungen mit einem Buchgeschenk.

