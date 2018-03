Ofenfertig: Dieb schleppt 1,5 Ster Brennholz huckepack heim

Bestohlener kombiniert Hinweise und entdeckt Täter in Nachbarschaft - vor 6 Stunden

UFFENHEIM - Vergangene Woche wurden in Uffenheim 1,5 Ster Brennholz gestohlen. Das ofenfertig geschnittene Holz lagerte außerhalb des Orts in einem Garten an der Custenloher Straße. Ein Bekannter gab einen Hinweis mit der richtigen Spur.

Nach zwei Diebstählen im Januar und Februar wurde einem Mann in Uffenheim erneut Holz gestohlen. Da gab ihm ein Bekannter den Hinweis, dass er nachts um 4 Uhr eine Person mit einer grünen alten 240 L Papiertonne des Landkreises gesehen habe. Jemand habe die Tonne huckepack auf dem Rücken getragen und sei damit auf dem Weg in Richtung des Holzlagerplatzes marschiert.

Der Bestohlene vermutete selbst, dass das zu Fuß abtransportierte Holz vermutlich in einem Anwesen in der Nähe zum Einsatz kommen könnte. Bei einem Spaziergang entdeckte er vor einem Anwesen in der Custenloher Straße eine grüne und eine blaue Papiertonne. Er warf einen Blick in die grüne Tonne und entdeckte dort geschnittenes Holz.

Baustrom-Verteilerkasten

Daraufhin verständigte er die Polizei. Als die Beamten das Anwesen durchsuchten, entdeckten sie nicht nur das entwendete Holz, sondern auch weiteres Diebesgut: Eine Schubkarre aus dem Garten des bestohlenen Mannes und ein Fahrrad, das in Rothenburg geklaut wurde. Bei einem Baustrom-Verteilerkasten mit weißen Initialen GZ ist die Herkunft noch unklar.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Verteilerkasten unter 09841/6616-0.

