Ohne Schulgeld zum ausgebildeten Masseur

Änderungen bei Ausbildung und Entlohnung sollen Fachkräftemangel ausgleichen helfen - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Für Horst Kraft ist klar: Der Beruf des Masseurs stirbt aus. Er selbst wird im Alter von 77 Jahren heuer seine Praxis aufgeben. Für die Branche sieht er schwarz. Laut Oliver Zauritz, der an seiner Berufsfachschule Kybalion sowohl Masseure als auch Physiotherapeuten ausbildet, gibt es hingegen sehr positive Entwicklungen, vor allem jedoch für Physiotherapeuten. Nach langem Kampf ist es gelungen: Das Schulgeld wurde in der vergangenen Woche abgeschafft. Wie Zauritz erklärt, bisher ein großer Hemmschuh für potenzielle Kybalion-Schüler.

Oliver Zauritz beim Massieren: Die Ausbildung ist fundiert, jedoch lassen sich nur noch wenige als reine Masseure ausbilden. Die Berufsaussichten für Physiotherapeuten sind deutlich besser. © Foto: Privat



Oliver Zauritz beim Massieren: Die Ausbildung ist fundiert, jedoch lassen sich nur noch wenige als reine Masseure ausbilden. Die Berufsaussichten für Physiotherapeuten sind deutlich besser. Foto: Foto: Privat



110 künftige Masseure und Physiotherapeuten werden aktuell am Kybalion ausgebildet. Fast 200 Plätze und damit deutlich mehr Stellen hat Zauritz jedoch zur Verfügung. "Ich hoffe, dass es wieder mehr Schüler werden", sagt er mit Blick auf den Wegfall des Schulgeldes. Beim Werben auf Ausbildungsmessen hatte er nicht nur einmal ungläubiges Staunen bei interessierten Jugendlichen erlebt, die nach dem Lehrlingsgehalt in der Branche gefragt hatten und erfuhren, dass sie nicht nur zunächst nichts verdienen, sondern mehrere Hundert Euro im Monat zahlen sollen. Da seien natürlich andere Branchen deutlich attraktiver gewesen, besonders da auch die Vergütung nach der Ausbildung für Zauritz schon länger nicht mehr angemessen war.

In diesem Bereich hat sich allerdings etwas getan: Die Grundlohnsummenbindung, die von den Krankenkassen berechnet wurde und an die Summe der Verschreibungen gekoppelt war, ist laut Zauritz vor zwei Jahren weggefallen. Damit waren die schon lange nötigen Lohnsteigerungen möglich, jeweils zehn Prozent von 2017 bis 2019: Insgesamt also 30 Prozent. Das hört sich nach viel an, für Zauritz ist jedoch klar: "Das ist der Ausgleich für 20 Jahre fast ohne Lohnsteigerung." Nun müsse man sehen, wie es 2020 weitergeht, noch werde mit den Krankenkassen verhandelt.

Die Änderung hat wohl mit dem deutlichen Mangel an Fachkräften zu tun, insbesondere, weil laut Zauritz die therapeutischen und pflegerischen Berufe eine der größten Wachstumsbranchen darstellen. Er erzählt von einem Kollegen, der sein Rehazentrum in München schließen musste – nicht die Patienten, das Personal hat gefehlt.

Die beiden Rehakliniken Bad Windsheims, Frankenland- und Kiliani-Klinik, spüren den Fachkräftemangel ebenfalls. Laut Susanne Wolf, Leiterin des Physio-Gym an der Dr. Becker Kiliani-Klinik, sind von insgesamt 27 Stellen im Bereich Physiotherapie momentan fünf unbesetzt. "Die Kostenträger schreiben uns genau vor, wie viele Therapieeinheiten wir an Patienten abgegeben müssen", erklärt Wolf. Entsprechend könne die Klinik momentan deutlich weniger Patienten in der Ambulanz, in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie aufnehmen als sonst möglich. Der Bedarf der Klinik liegt deutlich stärker im Bereich der Physiotherapeuten als bei den reinen Masseuren, erklärt Wolf. Obwohl Fachkräftemangel ein großes Thema sei, sieht sie aufgrund der großzügigeren Taktung, der Bezahlung und des Behandlungsansatzes gute Argumente für einen Job in der Klinik und damit einen Vorteil gegenüber Praxen.

In der Frankenland-Klinik sieht es ähnlich aus, auch dort werden Physiotherapeuten gesucht, wie Juliane Von dem Bussche, die Leiterin der physikalischen Therapie, bestätigt. Ganz speziell einen Mangel an Masseuren gibt es allerdings wie berichtet in der Franken-Therme. Die Situation für Masseure ist noch einmal eine besondere. Zu den allgemeinen Problemen kam dort seit 2006 eine Änderung im Verschreibungsverhalten hinzu. Ärzte schreiben kaum noch Rezepte für reine Massagen aus. Früher habe er in seiner Praxis in Bad Windsheim 80 bis 90 Verschreibungen im Monat gehabt, nun seien es jährlich 20, erklärt Horst Kraft. Diesen Verlust können auch diejenigen medizinischen Massagen, die Patienten bereit sind privat zu zahlen, nicht ausgleichen.

"Die Massage ist totgesagt", erklärt Kraft deshalb. Er hängt an seinem Berufsstand. "Es könnte so viel Gutes getan werden", sagt er und stellt klar, dass eben nicht nur immer Krankengymnastik das Richtige sei und die fundierte Ausbildung der Masseure gebraucht wird.

Rein zum Masseur lässt sich derzeit jedoch kaum noch einer ausbilden, wie Zauritz erklärt. Viele seiner Schüler werden zuerst Masseur und setzen dann eine Ergänzungsausbildung zum Physiotherapeuten drauf. Die Ausbildung zum Masseur sei nach Meinung von Zauritz sehr fundiert und nicht verzichtbar.

In der Praxis gibt es allerdings aktuell ein Ungleichgewicht zwischen den Berufen. Physiotherapeuten dürfen massieren, auch wenn das nicht Schwerpunkt ihrer Ausbildung ist. Masseure hingen dürfen die physiotherapeutischen Übungen nicht anleiten. Das findet Zauritz nicht fair. Beide sollten beides dürfen. Er hofft auf eine derzeit anstehende Neustrukturierung der beiden Berufe. Ein neuer Lehrplan wird ausgearbeitet. Ein bis zwei Jahre, schätzt Zauritz, werde das noch dauern. Die Branche ist im Umbruch. Es gebe Kräfte, die die Berufsfachschulen abschaffen und Physiotherapeuten nur noch an der Universität ausbilden lassen wollen, erklärt Zauritz, der in mehreren Berufsverbänden aktiv ist.

Zunächst ist er aber erst einmal froh über den Wegfall des Schulgeldes. Wie der sich auswirkt, wird er erst im Herbst wissen. Im Oktober beginnt das neue Schuljahr.

CLAUDIA LEHNER