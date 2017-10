Ohne Sponsoren droht Windsheimer Tafel das Aus

In zwei Monaten läuft der Mietvertrag aus - Neue Räume noch nicht finanziert - vor 34 Minuten

BAD WINDSHEIM - In einigen Wochen könnte es vorbei sein: keine Ausgabestelle der Aischgründer Tafel mehr in Bad Windsheim. Keine günstigen Lebensmittel mehr für Menschen, die jeden Cent zwei Mal umdrehen müssen. Dieses Szenario wird immer wahrscheinlicher.

Nur noch sicher bis Ende des Jahres öffnet samstags um 14 Uhr die Aischgründer Tafel ihre Türen für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Wo die Ausgabestelle dauerhaft unterkommen kann, ist offen. © Claudia Lehner



Nur noch sicher bis Ende des Jahres öffnet samstags um 14 Uhr die Aischgründer Tafel ihre Türen für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Wo die Ausgabestelle dauerhaft unterkommen kann, ist offen. Foto: Claudia Lehner



Zum neuen Jahr wurde dem Verein der Mietvertrag in der Berufsschule gekündigt. Und obwohl Marianne Borg und Anja Böhringer aus dem Vorstandsteam wie berichtet bereits seit Februar nach neuen Räumen suchen, gibt es noch keine tragfähige und langfristige Lösung.

Die Aischgründer Tafel ist ein gemeinnütziger Verein, assoziiert mit dem Caritasverband, aber an sich selbständig. In bisher vier Ausgabestellen – neben Bad Windsheim auch in Neustadt, Uffenheim und Scheinfeld – werden jeweils ein Mal in der Woche Lebensmittel für einen geringen Betrag an Bedürftige weitergegeben. Gemüse, Obst, Milchprodukte und Brot, nahe am Verfallsdatum, werden dafür bei Lebensmittelmärkten eingesammelt. 1993 in Berlin gegründet, hat sich die Idee der Tafeln schnell in ganz Deutschland verbreitet, auch im hiesigen Landkreis.

Baupläne ungewiss

Doch nun steht der Fortbestand in der Kurstadt infrage. Für viele Jahre hatte die Tafel ihre Bad Windsheimer Ausgabestelle in der Berufsschule. Dort gab es auch Möglichkeiten, die große Kühltruhe unterzubringen, die für die gesamte Aischgründer Tafel genutzt wird. Miete war keine zu zahlen, der Landkreis, als Träger der Schule stellte die Räume kostenlos zur Verfügung. Auch die Lage war günstig. Nicht zu zentral gelegen, denn wie die Helfer der Tafel bestätigen, ist es vielen aus der Kundschaft lieb, nicht beim Warten an der Ausgabestelle gesehen zu werden.

Doch diese Option besteht bald nicht mehr. Zum Ende des Jahres hat das Landratsamt der Aischgründer Tafel gekündigt. Wie berichtet soll die Schule saniert werden. Da aber nun eine Zusammenlegung der Berufs- und der Wirtschaftsschule im Raum steht und damit die ursprünglichen Sanierungspläne in Frage stehen, muss die Tafel nicht sofort ausziehen, wie Rainer Kahler, Pressesprecher am Landratsamt, auf Nachfrage der Windsheimer Zeitung sagt. Ob Sanierung, Neubau oder Anbau, darüber sei noch nicht entschieden worden. Deshalb halte man an der Kündigung zwar formal fest, doch müsse die Tafel nicht sofort die Räume verlassen. Allerdings könne es dann innerhalb einiger Wochen nötig werden, sagt Kahler. Eine dauerhafte Lösung muss also weiter gesucht werden. Das versuchen Marianne Borg, stellvertretende Vorsitzende der Tafel und Schriftführerin Anja Böhringer seit Anfang des Jahres – bisher nicht mit dem gewünschten Erfolg.

Kostenlos waren andere Räume nicht zu bekommen, auch nicht bei den Kirchengemeinden oder der Stadt. Es blieb nur, etwas anzumieten. Zunächst schien ein früherer Lebensmittelladen in der Bodenfeldstraße die Lösung, das Angebot zerschlug sich jedoch, mittlerweile sind Räume in der Johanniterstraße, in denen vor einigen Jahren bei der Firma Schlecker Drogerieartikel über die Ladentheke gingen, die einzige Option. Die Probleme sind Miete und Nebenkosten. Einige Sponsoren haben sich bereits gefunden, allerdings reicht es noch nicht.

Umziehen wird man wohl dennoch – vorerst – und den Rest der Miete aus den Rücklagen bezahlen. So ist es nach WZInformationen am Montag bei einer Sitzung der Verantwortlichen der Tafel besprochen worden. Eine dauerhafte Lösung ist das nicht. Die Tafel hat kaum eigene Mittel, ist auf Spenden angewiesen.

Bislang erfolglose Sponsorensuche

Bei verschiedensten Stellen haben Borg und Böhringer schon um finanzielle Unterstützung angefragt. Unter anderem bei der Caritas, mit der die Tafel ja verbunden ist. Doch Geschäftsführer Gerhard Behr-Rößler winkt ab. Der Wohlfahrtsverband habe nicht die finanziellen Mittel, die Miete zu stemmen. Die Caritas sei ja selbst auf staatliche Unterstützung und Spenden angewiesen. Weiterhin gewährt wird Hilfe mit Personal und Fahrzeugen. "Die Existenz der Tafel wird hoffentlich nicht an der Miete scheitern", sagt Behr-Rößler. Er hofft dabei auf Kommunen, den Kreis, Kirchengemeinden und Privatpersonen.

Kommunen hat die Tafel bereits angeschrieben und um jährliche kleine Beiträge entsprechend ihrer Einwohnerzahl gebeten. Borg hofft auch auf private Sponsoren oder Unterstützer aus der Geschäftswelt. Immer und immer wieder Klinken zu putzen, fällt ihr schwer. "Ich will nicht betteln", sagt sie und hofft, dass sich noch Sponsoren melden. Wenn nicht, könnte es tatsächlich vorbei sein mit der Tafel in Bad Windsheim. "In acht Wochen ist zu", hatte am Wochenende Schriftführerin Böhringer noch ganz pessimistisch gesagt.

CLAUDIA LEHNER