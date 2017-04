Osterfrühstück der "UWG-Familie" in Ipsheim

IPSHEIM - In gemütlicher Runde traf sich die "UWG-Familie" zum 15. Osterfrühstück im Ipsheimer Weingut Popp.

Kreisvorsitzender Helmut Reiß, MdL Gabi Schmidt, Bundestagskandidatin Elke Eder und Bürgermeister Frank Müller (v. r.) sprachen beim UWG-Osterfrühstück. Foto: oh



Vorsitzender Helmut Reiß freute sich über den guten Besuch und informierte über die Kreispolitik. Bürgermeister Frank Müller stellte die Gemeinde Ipsheim vor und Gerd Popp sowie Laura Grauf ihren Weinbaubetrieb mit über acht Hektar Rebfläche und die neue Brennerei für Obstbrände, die mit der "Elsbeere" sogar vor kurzem im Bayerischen Fernsehen vorgestellt wurde.

Der UWG-Fraktionsvorsitzende Reiß kündigte für kommenden Montag den Antrag zur "Verabschiedung einer Resolution des Kreistages, die sich gegen die Wiedereinführung des Auszählungsverfahrens d.Hondt ausspricht" durch den Kreistag an. Die UWG-Fraktion fordere die Beibehaltung des bisherigen Sitzzuteilungsverfahrens nach Hare-Niemeyer. Der Kreistag des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim solle sich gegenüber den im Bayerischen Landtag vertretenen Fraktionen entsprechend positionieren. "Es gibt keinen Grund, das derzeit gültige, gerechtere Sitzverteilungsverfahren zu ändern und wieder zu d’Hondt zurückzukehren. Letzteres begünstigt erwiesenermaßen große Parteien und damit vor allem die CSU. Wir wollen aber ein neutrales, repräsentatives und gerechtes Wahlrecht, wie es vor allem Hare-Niemeyer darstellt", so die Begründung von Reiß.

Politische Überzeugungskraft

Die Argumentation der CSU-Landtagsfraktion, die den Stein in München ins Rollen gebracht hat, überzeugt Reiß nicht: "Mögliche Splitterparteien am rechten Rand muss man mit politischer Überzeugungsarbeit und nicht mit Gesetzesänderungen im Wahlverfahren klein halten. Hier haben alle demokratischen Kräfte eine wichtige Aufgabe in der Zukunft." Iim Vorfeld der Kommunalwahl 2008 hätten von der Verwaltung im Landratsamt bei einer Sitzung sehr wohl Abweichungen gegenüber dem bis 2008 gültigen d.Hondt-Verfahren vorgelegen. Daher sei kein Grund ersichtlich. das "gerechtere Sitzverteilungsverfahren Hare-Niemeyer", das zweifelsohne auch viele Ortsteillisten in den kleineren Gemeinden betreffen würde, wieder abzuschaffen.

Der Bayerische Landtag berate derzeit den Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes. Die zunächst sachliche Auseinandersetzung über die Reform habe durch den genannten CSU-Vorstoß Brisanz erhalten, berichtete Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt. Sogar Ministerpräsident Seehofer selbst habe sich öffentlich gegen die Änderung des Sitzzuteilungsverfahrens ausgesprochen.

"Weitere Resolutionen willkommen"

"Auch die Freie Wähler Landtagsfraktion lehnt den Vorstoß vehement ab. Jede Fraktion sollte nach der Wahl so viele Sitze erhalten, wie sie Stimmanteile hat. Das ist für mich fair und demokratisch", bekräftigt Kreisrätin und FW-Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt. Sie habe bereits vergleichbare Resolutionen erhalten, wobei auch die CSU-Vertreter in den dortigen Kommunalparlamenten für die Beibehaltung von Hare-Niemeyer gestimmt hätten. Weitere Resolutionen – vor allem solche, die von breiten Mehrheiten getragen werden - seien willkommen und würden bei der Debatte in München helfen.

"Bei der Wiedereinführung des G9 musste man die CSU mal wieder zum Jagen tragen. Wir Freien Wähler werben schon seit vielen Jahren dafür, erinnert sei an das Volksbegehren vor drei Jahren. Aber das wichtigste ist, dass wir es nun haben, und schließlich gilt: Wenn jemand das Holz eines anderen in den Ofen wirft und verbrennt, gibt es den gleichen Rauch wie bei eigenem Holz", griff Schmidt ein weiteres aktuelles Thema auf.

"Leider hat sich das Gymnasium in Neustadt nie um den Modellversuch G9 bemüht und ist nicht als Befürworter öffentlich in Erscheinung getreten. Plötzlich gibt man sich zufrieden und wirbt damit um Nachwuchs. Aber wir verzichten gerne großzügig auf das Copyright, wenn sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln", so die Abgeordnete.

"Die Alternative der Mitte"

"Wir, die FW, sind die einzige echte Alternative für Deutschland. Nämlich die der Mitte", erklärte die im Februar in Wilhelmsdorf zur Direktkandidatin zur Bundestagswahl im Wahlkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim, Stadt und Landkreis Fürth gewählte Elke Eder aus Zirndorf bei der Vorstellung in der UWG-Runde. Due 53-Jährige kommt aus der Behindertenarbeit und hat im betreuten Wohnen bei Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung gewirkt. In Zirndorf ist sie 2014 für die Freien Wähler im Stadtrat. Als Sprecherin des Jugendrates sind ihr die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde sehr wichtig. Eder: "Ich bin der festen Überzeugung, dass die Geschichte einer Gemeinde und die Kinder- und Jugendarbeit ganz wichtige Elemente der Kommunalpolitik sind". Spare eine Gemeinde an ihrer Kultur und ihren Kindern, habe sie keine Wertschätzung für die Vergangenheit und Gegenwart.

Ihre Kandidatur für den Bundestag nehme sie in der festen Überzeugung wahr, "dass es eine Veränderung geben muss in der deutschen Parteienlandschaft". Eder ging auf die mutmaßliche Politikverdrossenheit in weiten Teilen der Bevölkerung ein und kam zum Schluss, "dass viele eine Parteiverdrossenheit haben."

Es sei "das große Problem, dass kein Mensch mehr Vertrauen in die Parteien hat", weil sie "die Nöte und Ängste der Menschen nicht hören, weil sie die Menschen nicht fragen". Genau das aber sei die Stärke der Freien Wähler! "Diese Säule der FW, die Bürgerpolitik, muss noch mehr in den Vordergrund gestellt werden", so Eder.

Der Bürger müsse gefragt werden, im weiteren Sinn auch mit in die Verantwortung genommen werden. Natürlich ist das erst einmal die Königsdisziplin in der Kommunalpolitik. Doch müsse Bürgernähe auch nach Berlin getragen werden. Als eines ihrer Hauptanliegen nannte Elke Eder ist die Bildungspolitik. Es könne nicht sein, dass ein Schüler aus Berlin mit seinem 1,1er Berliner Abitur ohne weiteres bei uns in Bayern Medizin studieren könne, während ein Bayerischer Abiturient mit einem 1,9er Schnitt bis zu 14 Wartesemester habe! Und das nur, weil das Bayerische Abitur als eines der Schwersten sei. Hier müsse dafür gesorgt werden, dass gleiche Voraussetzungen geschaffen würden und eine einheitliche Bildungspolitik angestrebt werde. Das gehe schon bei einer angeglichenen Ausbildung von Erziehern und Lehrern los.

