Özdil bringt Bühnenstück "Der Unsichtbare" in Zunfthalle

Die Geschichte eines Mannes mit schwerer Kindheit - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Es sind Situationen aus dem Alltag von Familien, die der Bad Windsheimer Levent Özdil in seinem jüngsten Theaterstück "Der Unsichtbare" vordergründig thematisiert. Hintergründig handelt es von Zwängen, von Ängsten und von Freiheit. Premiere ist am Donnerstag, 16. November, in der Kurstadt.

Levent Özdil (links) und Enea Lanzarone standen 2015 bei "Vollgas" im Freilandtheater gemeinsam auf der Bühne. Nun arbeiten sie beim Stück "Der Unsichtbare" zusammen. Foto: Stefan Blank



An die fünf Jahre arbeitete Levent Özdil an dem Stück, immer wieder verschwand es in der Schublade. "Ich war nie glücklich damit", sagt er. Den entscheidenden Impuls brachte ein Gespräch mit seiner Schauspiel-Kollegin Silvia Ferstl vom Freilandtheater.

"Der Unsichtbare" wird in zwei Erzählebenen auf die Bühne gebracht, da sind die Eltern, die in ihren Problemen und Zwängen gefangen sind und dabei ihren Sohn nicht sehen, der zum Unsichtbaren wird. Er und seine Bedürfnisse müssen angesichts scheinbar vordringlicher Fragen hintanstehen, beschreibt Özdil dessen Gefühlswelt. Gleichzeitig verstärkt der Junge das Phänomen, indem er sich selbst zurückzieht. Die zweite Ebene wird von den Erinnerungen des inzwischen erwachsenen Sohnes bestimmt, der in die Vergangenheit zurückblickt.

Konzentration auf Inszenierung

Stefanie Pfeifer, die die künstlerische Leitung innehat, spricht von einer Reise, auf die die Zuschauer mitgenommen werden. Unter dem Dach ihrer Initiative "Theater2 Go" wird das Stück produziert, auf der Bühne stehen Silvia Ferstl und Enea Lanzarone, die beide bereits beim Freilandtheater mitwirkten, sowie Alexander Matakas, Schauspieler aus Berlin. Bewusst konzentrierte sich Levent Özdil, der in der Vergangenheit ebenfalls tragende Rollen im Freilandtheater innehatte, auf die Inszenierung seines Werkes.

Er hat "eine gehörige Portion Humor" in sein Bühnenwerk gepackt, außerdem eigene Erfahrungen. Dabei ging es ihm nicht um die Aufarbeitung der eigenen Kindheit im negativen Sinne, betont er. "Was ich sehr schön fand, war das familiäre Zusammensein", erinnert er sich besonders gerne an gemeinsame Unternehmungen. Allerdings wird ihm als Vater zweier kleiner Töchter Tag für Tag bewusst, dass eine aus Sicht der Eltern vermeintliche Kleinigkeit für einen Heranwachsenden große Auswirkungen haben kann. Der Frage "wie möchte ich meine Kinder prägen" stellt er sich regelmäßig und kommt oft genug bei der Feststellung an: "Ich wollte diesen Satz nie zu meinem Kind sagen", sagt Özdil mit einem Lachen.

Auf der Suche nach Unterstützern

Für "Der Unsichtbare" ist das Theater2Go eine Kooperation mit dem Freilandtheater eingegangen, für die Stefanie Pfeifer und Levent Özdil dankbar sind. Sie können beispielsweise das Ticketsystem und die Technik nutzen. Auch machte die Zusammenarbeit den Weg für Fördermittel frei. Dennoch ist das Theater auf der Suche nach Unterstützern, möglich ist dies etwa als Kultur-Förderer oder Kultur-Pate, nähere Informationen sind im Internet unter der Adresse www.theater2go.jimdo.com zu finden. Für die ab Mitte Oktober erhältlichen Karten zum Preis von zwölf beziehungsweise 16 Euro gelten die gleichen mehr als 60 Vorverkaufsstellen wie für das Freilandtheater. Reservierungen sind zudem per E-Mail an karten@freilandtheater.de oder unter Telefon 09106/924447 möglich.

Nach der Premiere am Donnerstag, 16. November, in der Zunfthalle am Ochsenhof in der Seegasse in Bad Windsheim stehen die Schauspieler dort noch einmal am 17. und 18. November auf der Bühne, Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 20 Uhr. An weiteren Terminen stehen außerdem der 24. und 25. November im Spielwerk Ansbach fest.

Weitere Aufführungen wollen Levent Özdil und Stefanie Pfeifer im kommenden Jahr realisieren. Auch zusätzliche Stücke kündigt Autor und Schauspieler Özdil an: "Dies ist die erste Produktion, es folgen weitere."