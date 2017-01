Partner für den Wald: Treffen der Forstwirtschaft

IPSHEIM - Als "Mannschaft, die für das Eigentum eintritt und gegen andere Einflüsse verteidigt", unterstrich deren mittelfränkischer Vorsitzender Walter Nussel die Bedeutung der Forstbetriebsgemeinschaften bei der Mitgliederversammlung der FBG Neustadt-Uffenheim. Wie sein Landtagskollege Hans Herold betonte er in der Mitverantwortung für Natur und Umwelt den "Rückhalt des Staates für die Land- und Forstwirtschaft".

Die Landtagsabgeordneten Hans Herold und Walter Nussel (v. l.) versicherten die Waldbauern der weiteren staatlichen Unterstützung. © Harald Munzinger



Die beiden Unionspolitiker führten mit ihrer ehemaligen Kollegin und Ehrenkreisbäuerin Christa Götz die lange Liste der Ehrengäste an, die Vorsitzender Christian Göttfert nach den im Vordergrund stehenden Mitglieder in der Ipsheimer Festhalle willkommen hieß. Die Unterstützung durch die Forstbetriebsgemeinschaft würdigte Zweiter Bürgermeister Karl Riedel auch in seiner Funktion als der Forstmeister der Gemeinde. Mit den strengen Frösten verband er die Hoffnung, dass sie die Schädlinge deutlich dezimieren.

MdL Herold zollte auch als stellvertretender Landrat der Waldarbeit Respekt und Anerkennung, bezeichnete die Wälder als "wichtigen Bestandteil der Kulturlandschaft" sowie als "Zukunftsvorsorge für die Gesellschaft". Hier sei nachhaltiges Wirtschaften kein Modetrend, sondern seit jeher ausgeübte Praxis. Nach dem Leitbild bayerischer Agrarpolitik versicherte er die Land- und Forstwirtschaft der weiteren Förderung, wofür im Doppelhaushalt 2017/18 die Mittel aufgestockt worden seien.

Gegen weiteren Nationalpark

"Wir stehen für Sicherheit" erklärte MdL Nussel und betonte die Notwendigkeit, Probleme vorausschauend anzugehen. So habe man den Antrag eingebracht, den Wolf bejagen zu können, und setze sich gegen eine weitere Erhöhung der Feinstaubgrenzwerte bei Holzheizungen ein, zumal die Feinstäube von Hackschnitzelheizungen wasserlöslich seien und sich abbauten. Kein Verständnis mochte Nussel für den Sulfat-Grenzwert von 50 Milligramm für das im Waldwegebau eingesetzte Recyclingmaterial aufbringen, wenn 650 Milligramm im Liter Mineralwasser als unbedenklich gelten würden.

Deutlich sprach sich der Unionspolitiker gegen einen weiteren Nationalpark in Bayern aus. Man habe schon genug Schutzgebiete. Zudem bringe ein bewirtschafteter Wald eine höhere Wertschöpfung als ein Nationalpark über den Tourismus; abgesehen von nicht entschädigtem Schädlingsbefall von benachbarten Wäldern der Naturparke. Bei den in der Land- und Fortwirtschaft verdoppelten Grundstückspreisen betonte Nussel die auch gesellschaftspolitische Bedeutung des Eigentums.

Klimawandel: Es sei "fünf nach zwölf"

Der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft, Christian Göttfert berichtete von der dringend nötigen Erweiterung der Geschäftsstelle und verschiedenen Fachtagungen, in denen unter anderem der Klimawandel thematisiert wurde. Der Erklärung des neuen amerikanischen Präsidenten, dass es sich dabei nur um eine Erfindung der Medien handle, hielt er die wissenschaftliche Erkenntnis entgegen, dass es bereits "fünf nach zwölf" sei. Bei der Haftung der Vorsitzenden und Geschäftsführer gehe es "teilweise ans Eingemachte", müsse dringend Abhilfe geschaffen werden.

Man müsse aus Sicht der Waldbesitzer Flagge zeigen, meinte es Göttfert mit dem Hinweis den neuen Banner wörtlich, der die Forstbetriebsgemeinschaft als "Partner für den Wald" ausweist. Allen Waldbauern galt sein Wunsch, stets wohlbehalten von ihrer Arbeit nach Hause zurückzukehren. Dr. Ludwig Albrecht berichtete über Aktuelles aus der Forstverwaltung und Kathrin Schuber im Hauptreferat über das "Vor-Ort-Audit" und die nachhaltige Waldbewirtschaftung, Geschäfts- und Kassenberichten sowie Haushalt 2017 und geänderter Satzung wurden von der Versammlung zugestimmt.

