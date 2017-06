Pläne für neues Seniorenheim in Bad Windsheim stehen

BAD WINDSHEIM - Der Grundstückskauf ist vollzogen. Die Diakonie Neuendettelsau kann nördlich der Franken-Therme an der Erkenbrechtallee in Bad Windsheim ein Seniorenheim errichten. Einen Baubeginn strebt der Träger schnellstmöglich an.

An der Erkenbrechtallee nördlich der Franken-Therme baut die Diakonie Neuendettelsau ein neues Seniorenheim. © Katrin Müller



Was mit dem Gebäude des Marienheims in Obernzenn passiert, welches durch den Neubau in der Kurstadt ersetzt wird, steht noch in den Sternen. Der Bauausschuss des Stadtrates hat in seiner jüngsten Sitzung wie berichtet im Bebauungsplan ein Sondergebiet Gesundheit und Senioren ausgewiesen, einem Baubeginn steht somit nichts mehr im Weg, wann dieser allerdings stattfindet, das kann Thomas Schaller, Pressesprecher der Diakonie, noch nicht sagen. Die Pläne liegen allerdings schon in der Schublade.

Das neue Seniorenheim wird ein zweiflügliges Haus werden. Die beiden Trakte werden über einen Gelenkbau verbunden. Das Seniorenheim erstreckt sich über vier Geschosse. In den drei oberen Etagen können 120 Bewohner in drei Gruppen einziehen. 40 in jedes Stockwerk. In jeder Gruppe wird es 34 Einzel- und drei Doppelzimmer geben. Jeder Gruppe stehen neben einem Gemeinschaftsraum ein Pflegebad, Speisesaal, Küchenbereich und Diensträume zur Verfügung.

