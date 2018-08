Polizei wird zum Gärtner: Hanf im Blumenkübel als Aufreger

Pflänzchen sprießt in der Bad Windsheimer Innenstadt – Polizei erntet - vor 40 Minuten

BAD WINDSHEIM - Ein grünes Pflänzchen, das wie eine Miniatur-Palme aus einem Blumenkübel in der Pastoriusstraße ragt, hat am Donnerstag Passanten rätseln lassen: Ist es wirklich Hanf, der da mitten in der Altstadt prächtig gedeiht?

Martin Schneider gräbt nach der Wurzel und entfernt den Hanf aus dem Blumenkübel. © Foto: Katrin Müller



Eine Streife der Bad Windsheimer Polizei ging dem nach einem Hinweis auf den Grund. Nachdem Polizeibeamter Martin Schmidt ein Beweisfoto für die Staatsanwaltschaft geschossen hatte, an die das vermeintliche Vergehen – der Anbau illegaler Drogen – gemeldet werden muss, erntete er die Pflanze. Für diese ging es nun mit zur Inspektion, wo sie von einem Drogen-Experten unter die Lupe genommen wurde: "Das ist gar nix. Die riecht ja nicht mal", erklärte Peter Wack, der stellvertretende Dienststellenleiter.

"Rauchen kann man die schon. Die macht aber nix, außer vielleicht Kopfweh", sagt auch Wolfgang Seeger von der Stadtgärtnerei. Auch er wurde bereits über die Existenz der Pflanze informiert und hatte einen Mitarbeiter zur "Ernte" geschickt. Als dieser am Blumenkübel eintraf, hatte Martin Schneider das Pflänzchen samt Wurzel allerdings schon entfernt.

Seeger erklärt, dass es häufiger vorkomme, dass Hanf in Blumenkübeln aufgeht oder Beeten. Allerdings sei es Naturhanf, der öfters in Samen, vielleicht in der Erde sei und dann irgendwann aufgehe.

Katrin Müller