Polizeiorchester Bayern begeistert in Bad Windsheim

Beim Neujahrskonzert gab es einen bunten Mix von Rio bis Wien

BAD WINDSHEIM - Grüne Unifor­men blitzen durch den Vorhang. Aus dem Hintergrund klingen Oboe und Klarinette, auf der Bühne blinkt das Blech der Saxofone und Trompeten. Die Vorbereitungen für das zwölfte Neujahrskonzert des Po­lizeiorchesters Bayern im Kur- und Kongress-Center liegen in den letzten Zügen.

Beim Neujahrskonzert in Bad Windsheim begeisterte das Polizeiorchester Bayern das komplette Publikum. © Agentur



"Grüß euch Gott" aus der Operette "Der Vogelhändler" von Carl Zeller ist der erste Titel des Orchesters. Gast-Star Miki Stojanov kommt als Vogelhändler Adam von hinten durch den Saal auf die Bühne. Der Auftritt des Tenors, der mit Vogelpfeife und Flötengezwitscher im Orchester untermalt wird, sorgt für eine launi­ge Begrüßung des Publikums.

Den nachfolgenden Konzertmarsch "Mein Leben" hatte Flügelhornist Manfred Hechenblaickner anlässlich des 60. Geburtstages von Staatsminis­ter Joachim Herrmann im Septem­ber 2016 komponiert. Dirigent Jo­hann Mösenbichler nutzte die Gele­genheit, das Werk beim Konzert in Bad Windsheim ein weiteres Mal auf­zuführen. Wie im richtigen Leben geht es auch im Marsch recht ab­wechslungsreich zu. Mal turbulent und voller Kapriolen, mal eher lang­sam und gediegen, der ein oder ande­re Triumph ist auch zu hören.

Ein bunter Mix von Rio bis Wien

Dem Ende des 19. Jahrhunderts auf den Bühnen beliebten Sujet der Zigeunerromantik trägt die Operette "Der Zigeunerbaron" von Johann Strauss Rechnung. In der Ouvertüre sind die Kontraste zwischen feiner Wiener Gesellschaft und des im Ver­gleich dazu exotischen und abenteu­erlichen Zigeunerlebens herauszuhö­ren. Aus der Operette "Das Land des Lächelns" von Franz Lehár stammt das Lied "Dein ist mein ganzes Herz". Miki Stojanov schlüpfte hier in die Rolle des chinesischen Prinzen und Liebhabers, der ein trügerisches Versprechen in der Operette gibt.

Es folgten einige temperamentvol­le lateinamerikanische Stücke. Der mexikanische Komponist Arturo Márquez integrierte in seinen Kom­positionen Volkselemente in den Or­chesterklang. In "Conga del Fuego Nuevo" ergänzen sich Trompetensolo, Trommeln und Rhythmusinstrumen­te zu einem feurigen Spektakel. Wäh­rend die Conga ein Volkstanz ist, der zu Rhythmen auf Congas getanzt wird, ist der Danzón ein Tanz mit ele­ganten, ausdrucksstarken Bewegun­gen, der in Mexiko sehr beliebt ist und dem Tango ähnelt. Der "Danzón No. 2" des mexikanischen Komponis­ten präsentiert sich rhythmisch sehr anspruchsvoll mit wechselnden Beto­nungen und Takten, dazu erklingen gefühlvolle Melodien. Beides wurde vom Orchester mitreißend gespielt und begeisterte das Publikum.

Rhythmusbetont ging es auch nach der Pause weiter. Eine Samba Batte­ria zog vom Flur auf die Bühne und riss so manchen Zuhörer zum Mittan­zen vom Stuhl. Die "Cuban Overture" von George Gershwin, zu der ihn eine Rumba-Band während eines Kurzur­laubes auf Kuba inspirierte, vereint kubanische Rhythmen mit typischen Gershwin-Klängen. Den Schluss des offiziellen Programmes bildete ein Medley, das in eine Rahmenhandlung eingebettet war und das Wiener Neu­jahrskonzert mit lateinamerikani­scher Leidenschaft verband.

Ein Stu­dent aus Brasilien verliebt sich in Deutschland in die junge Lisa. Silves­ter feiern beide jedoch getrennt von­einander: er an der Copacabana in Rio de Janeiro, sie in der Oper und beim Neujahrskonzert in Wien. Musi­kalisch stehen sich La Bamba und der Sehnsuchtswalzer gegenüber, die Copacabana trifft auf den Wiener­wald, der Bossa nova auf die Polka.

Amüsant erzählt von Moderator Peter Seufert, in allen Gegensätzen stimmungsvoll umgesetzt, war dies ein gelungener Abschluss des niveau­vollen Konzertes. Mehrere Zugaben musste das Polizeiorchester ablie­fern, bevor sich die Musiker mit dem Radetzkymarsch endgültig verab­schiedeten. Der Erlös des Benefiz­konzertes, das vom Lionsclub Ro­thenburg- Uffenheim organisiert wor­den war, kommt sozialen Projekten zugute, in erster Linie der Gewalt­und Suchtprävention an Schulen

Barbara Glowatzki