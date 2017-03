Privates Süßigkeitenlager in Bad Windsheim in Flammen

BAD WINDSHEIM - Eine Garage im Bad Windsheimer Ortsteil Berolzheim ging in er Nacht auf Samstag in Flammen auf. In dem Gebäude, das zu einem Bauernhof gehört, befand sich ein privates Süßigkeitenlager. Der Schaden liegt bei mindestens 50.000 Euro.

Die als Lager für Süßigkeiten genutzte Garage, in der auch mehrere Motorräder und -roller standen, geriet gegen Mitternacht in Brand. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Windsheim und Berolzheim waren mit einem Großaufgebot vor Ort und verhinderten ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnanwesen.

Ein Bewohner (69) erlitt jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 50.000 Euro - dieser könnte sich laut den Beamten unter Umständen noch auf einen sechsstelligen Betrag erhöhen.

Warum die Garage in Brand geraten war, ist derzeit noch unklar. Die Kripo Ansbach ermittelt.

