Professor Masashi Urabe begeistert Windsheimer Kinder

Japanisch vorm Zeugnisfest an der Pastorius-Schule in Bad Windsheim - vor 10 Stunden

BAD WINDSHEIM - Masashi Urabe, Universitäts-Professor für vergleichende Erziehungswissenschaften aus Hiroshima, begeisterte am Freitag die Kinder in der Pastorius-Schule in Bad Windsheim.

"Da ist mein Heimatland": Professor Masashi Urabe lehrt an der Universität in Hiroshima vergleichende Erziehungswissenschaften. In der Klasse 1/2d der Pastorius-Schule erklärt der 41-Jährige mit seiner Verlobten Yuiko, was Japan bedeutet, und singt mit den Kindern. © Stefan Blank



"Da ist mein Heimatland": Professor Masashi Urabe lehrt an der Universität in Hiroshima vergleichende Erziehungswissenschaften. In der Klasse 1/2d der Pastorius-Schule erklärt der 41-Jährige mit seiner Verlobten Yuiko, was Japan bedeutet, und singt mit den Kindern. Foto: Stefan Blank



"Hurra, wir sind jetzt in der Schule", singen die Mädchen und Jungen der Klasse 1/2d in ihrem Sitzkreis zu Beginn des außergewöhnlichen Schultages. Dieses Lied haben Bernhard Kisch und Masashi Urabe vor 25 Jahren zwar nicht gesungen. Gemeinsam die Schulbank gedrückt haben sie aber. Wenn auch mehr als 12.500 Kilometer entfernt von Bad Windsheim. "Er war als Austauschschüler bei mir in Japan", erzählt Masashi Urabe. Hiroshima ist die Partnerstadt von Hannover, der aus Augsburg stammende Kisch durfte aber wie einige andere aus ganz Deutschland mit – wie übrigens auch Marietta Slomka, bekannt aus dem heute-journal im ZDF.

"Da ist alles ganz bunt"

Der Bürgermeister begleitet am Freitag vor der Kreistagssitzung seinen Freund aus Japan in die Klasse seines Sohnes Korbinian, lauscht begeistert dem Klassenlied, das Lehrerin Gabi Zechmeister mit den Kleinen singt. "Was fällt euch zu Japan ein?", will Masashi Urabe wissen. "Da ist alles ganz bunt", sagt der kleine Luca. Der Umgang mit den Kindern macht dem Junior-Professor der Hiroshima City University viel Freude, er spielt mit den Kindern, fordert sie, lacht viel.

"Woher kommt der Name Japan oder Nippon, wie wir Japaner sagen?" Spielerisch springt er von Schriftzeichen zu Schriftzeichen. Sonne. Mond. Kristall. Baum. Tisch. Bis zur Wurzel. Sonne und Wurzel, aus diesen beiden Zeichen setzt sich der Landesname zusammen. Damit gibt sich Urabe als Beschreibung für seine Heimat, das oft als "Land der aufgehenden Sonne" bezeichnet wird, zufrieden. Eindruck schindet der Professor mit einem japanischen Lied über einen Baum, das er mit seiner Verlobten Yuiko mehrere Male vorsingt, dazu tanzt und dabei immer schneller wird. Danach geht es in die Aula, wo der Rest der 230 Kinder der Pastorius-Schule wartet, um ein Stück Japan vor der Zeugnisübergabe zu erleben.

"Maultaschen und Nutella. Oder Maultaschen mit Nutella."

An der Pastorius-Schule gibt es noch Zeugnisse, keine Lernentwicklungsgespräche wie in vielen anderen Grundschulen, erklärt Rektorin Lydia Stoll. "Wir halten daran noch fest, auch weil wir immer so schöne Zeugnisfeste feiern." Beim Thema Zeugnisse zieht Masashi Urabe die Augenbrauen hoch, hört interessiert zu. Historische Entwicklung von Schulzeugnissen war das Thema seiner Doktorarbeit, die er vor rund zehn Jahren fertigstellte. Das deutsche Schulsystem bezeichnet der Professor als "sehr vernünftig" und "Prototyp für die Welt". Dabei meint er vor allem auch die Kombination aus unterschiedlichen Schulformen und Ausbildungsmöglichkeiten. In Japan gehen alle Kinder auf die gleiche Schule und müssen nach zwölf Schuljahren denselben Test schreiben, erklärt Urabe.

Die eine Woche in Franken nutzt der Wissenschaftler, der unter anderem in Tübingen studiert hat, neben dem Besuch von Freunden, um an den Universitäten Erlangen und Bamberg ein Forschungsjahr vorzubereiten. Thema: Internationale Didaktik und Schülerbeurteilungen vor und nach der Pisa-Studie. "Der Besuch des Professors ist schon ein ganz tolles Erlebnis", sagt Lydia Stoll. Und so hat Japan am Zeugnistag die Kleinen am meisten begeistert. Und was begeistert Masashi Urabe an Deutschland am meisten? "Maultaschen und Nutella. Oder Maultaschen mit Nutella."

Stefan Blank