Putziger Trend: Im Landkreis steigen die Geburtenzahlen

Seit 2009 gibt es jedes Jahr mehr Neugeborene - auch in der Region - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Der Klapperstorch ist wieder fleißiger unterwegs. Seit einigen Jahren steigen in Deutschland die Geburtenzahlen wieder an. Im Landkreis sieht die Entwicklung ähnlich aus. In Neustadt kamen im vergangenen Jahr 530 Babys zur Welt, im ersten Halbjahr von 2017 waren es bereits 278.

Im Landkreis werden wieder mehr Kinder geboren. In der Klinik Neustadt kamen im vergangenen Jahr 530 Babys zur Welt, im ersten Halbjahr des laufenden Jahres bereits 278. © Stefan Blank



Im Kreis lag das Maximum laut der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in den vergangenen 20 Jahren bei 1082 im Jahre 1997, dann fielen die Neugeborenen-Zahlen mit Schwankungen auf ein Minimum von 703 (2009). Seitdem geht es stetig aufwärts, 2015 waren es bereits wieder 863 Geburten, für 2016 liegen dem Amt noch keine Daten vor. Die Geburten in der Stadt Bad Windsheim erreichten 2015 ein Minimum von 74 – bezogen auf die vergangene Dekade – ein Jahr zuvor waren es noch 106.

In Rothenburg, wo es eine der zwei Geburtskliniken in der näheren Umgebung gibt, schwanken die Zahlen der Säuglinge in den vergangenen sieben Jahren zwischen 506 im Jahre 2011 und 575 (2016). Rainer Seeger von der Öffentlichkeitsarbeit des Klinikverbundes ANregiomed hält diese Zahlen für stabil. Es handele sich um "natürliche Schwankungen". Für die erste Hälfte 2017 sind 315 Geburten verzeichnet.

In der Neustädter Klinik gab es 2010 noch 585 Geburten, anschließend kam es zu einem Rückgang mit einem Minimum von 475 Geburten im Jahre 2013. Seitdem steigen die Zahlen langsam wieder an. 530 waren es 2016, im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 278. Dr. Liane Humann-Scheuenstuhl, Leiterin der Abteilung Gynäkologie in Neustadt, führt die große Anzahl an Geburten Anfang der 2010er-Jahre auf die Schließung der Bad Windsheimer Geburtsstation 2010 zurück. Den Rückgang erklärt die Chefärztin folgendermaßen: Bis 2011 sei es üblich gewesen, dass eine Frau mit einer von ihr ausgewählten Hebamme in die Klinik kommt.

"Das System wurde aufgehoben", sagt Humann-Scheuenstuhl, man habe gewissermaßen ein "Alleinstellungsmerkmal" verloren. Dadurch seien werdende Mütter verunsichert, fühlten sich in großen Kliniken wie Fürth oder Würzburg vermeintlich besser aufgehoben – generell stehen kleine Standorte in "Konkurrenz zu den großen Kliniken".

Betreuung weiterhin gewährleistet

Seit einigen Jahren ist es nun so, erklärt die Chefärztin, dass Frauen sich im Krankenhaus für eine der dort angestellten oder Hebammen von außerhalb entscheiden. Dafür gebe es extra Hebammen-Sprechstunden. "Nach wie vor wird man individuell betreut", versichert Humann-Scheuenstuhl, dass sich dabei an der Betreuung nichts verschlechtere. Dies musste sich aber erst herumsprechen, ist sich die Ärztin sicher. So erklärt sich für sie das Minimum von 475 Geburten 2013 und die seitdem wieder wachsende Zahl.

Neben der Stadt Neustadt umfasst das Einzugsgebiet der Klinik laut Humann-Scheuenstuhl etwa die Hälfte Bad Windsheims und viele andere Orte aus dem östlichen Teil des Landkreises wie Markt Erlbach und Emskirchen. Doch auch aus Herzogenaurach kämen Frauen in die Kreisstadt. "Die wollen nicht in eine große Klinik", mutmaßt Humann-Scheuenstuhl. Da spiele aber auch "Mund-zu-Mund-Propaganda" eine Rolle.

Dass das Einzugsgebiet weit mehr umfasst, zeigt sich auch daran, dass im Neustädter Krankenhaus in den Jahren 2010 bis 2015 zwischen etwa vier und knapp sieben Mal so viele Kinder geboren worden waren, als tatsächlich in der Kreisstadt gemeldet wurden.

Nico Christgau