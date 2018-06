Randale im Krankenhaus: 17-Jähriger attackiert Beamte

Junger Mann zerriss völlig betrunken das Diensthemd eines Polizisten - 16.06.2018 09:09 Uhr

BAD WINDSHEIM - Am Freitagabend hielt ein 17-Jähriger in Bad Windsheim die Polizei auf Trab. Der junge Mann war völlig betrunken und wollte sich nicht vom Rettungsdienst behandeln lassen. Er randalierte im Krankenhaus und machte auch vor den Beamten nicht Halt.

Der 17-Jährige wollte sich am Freitagabend nach einem Sturz zu Hause nicht vom Rettungsdienst behandeln lassen. Er verhielt sich aggressiv gegenüber den Sanitätern, sodass diese die Polizei hinzuzogen.

Der junge Mann war laut den Beamten stark alkoholisiert und hatte eine blutende Platzwunde am Ellenbogen und Hautabschürfungen an der Hand. Die Polizisten überzeugten ihn, freiwillig in den Rettungswagen einzusteigen. Dort wurde er jedoch handgreiflich und musste mit Handschellen gefesselt werden. Er kam ins Krankenhaus Bad Windsheim, wo er sich anfangs vom diensthabenden Arzt behandeln ließ.

Allerdings brach er dies nach einiger Zeit unvermittelt ab und wollte die Notaufnahme verlassen. Auf dem Weg zum Ausgang schlug er plötzlich auf einen ihn begleiteten Polizisten ein. Es brauchte insgesamt vier Beamte, um den Jugendlichen am Boden zu fixieren. Dabei wurden die Polizisten mit einer Vielzahl an Kraftausdrücken beleidigt. Bei der Attacke wurde einer der Beamten an den Augen verletzt. Zudem zerriss der 17-Jährige dessen Diensthemd komplett. Ein weiterer Polizist erlitt Kratzwunden am Unterarm.

Nachdem der Arzt die Verletzungen des betrunkenen Jugendlichen im Anschluss doch noch versorgen konnte, wurde dieser an seinen Vater übergeben. Er bekommt eine Anzeige wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

