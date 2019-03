Der Bezirk Mittelfranken hat auch 2019 wieder zahlreiche Bauwerke als Denkmal ausgezeichnet. Wir haben die Preisträger aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim für Sie zusammengestellt.

Die Störche sind da: Im Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim sind die ersten Weißstörche gesichtet worden. Der Aischgrund gilt als beliebter Lebensraum der Zugvögel, doch nicht jeder Storch hat die Region verlassen, um in warmen Ländern zu überwintern. In Ipsheim wurde jetzt ein erstes Storchenpaar gesichtet. Wir haben die Bilder!