Regen und Gewitter: So war Bad Windsheims Sommer

Mehr Sonnenstunden als gewöhnlich und knapp zwei Grad wärmer als im Schnitt - vor 41 Minuten

BAD WINDSHEIM - Die ganz große Hitze blieb im drittwärmsten Sommer seit Messbeginn aus. In einer Nacht gab es fast Bodenfrost. So war der Sommer 2017 in Bad Windsheim.

Häufiges Bild in diesem Sommer: Die Sonne kämpft sich durch dicke Regenwolken hindurch. © Frank Wiemer



Häufiges Bild in diesem Sommer: Die Sonne kämpft sich durch dicke Regenwolken hindurch. Foto: Frank Wiemer



Feucht, warm, sonnig und gewittrig – so lässt sich der Sommer 2017 unter dem Strich beschreiben. Obwohl die große Hitze ausblieb, durfte man sich trotz mitunter heftiger Regenschauer über viele warme Tage freuen. Am Ende stand der drittwärmste Sommer seit Messbeginn im Jahre 1990 zu Buche. Noch wärmer war diese Jahreszeit nur 2003 (20,9 Grad) und 2015 (19,8 Grad).

In diesem Jahr war der Sommer bei im Mittel 18,7 Grad rund zwei Grad wärmer als üblich; alle drei Sommermonate waren nicht extrem, jedoch deutlich zu warm ausgefallen. Über den Dreimonatszeitraum hinweg zählte man in Kaubenheim 83 warme Tage über 20 Grad (19 Tage mehr als üblich; nur 2003 gab es noch mehr), 54 Sommertage über 25 Grad (plus 23; nur in zwei Jahren gab es noch mehr Sommertage) sowie zwölf (plus fünf) heiße Tage über 30 Grad. Dazu gesellten sich in Neuherberg 24 milde Sommernächte, in denen das Quecksilber nicht unter 15 Grad absank.

Der heißeste Tag datierte vom 19. Juli und brachte ein Maximum von 34,2 Grad in Neuherberg. Kältester Tag war dort der 25. Juli mit einem Höchstwert von lediglich 13,9 Grad. Dagegen sank das Quecksilber in der Nacht zum 8. Juni in der Luft in Kaubenheim bis auf drei Grad in den Keller. Bodenfrost wurde dort nur knapp verpasst. Die wärmste Nacht wurde wieder aus Neuherberg gemeldet, wo das Quecksilber am 3. August nicht unter 17,4 Grad abrutschte.

Einen Rekordwert gab es dagegen in einer Bodentiefe von einem Meter: Dort lag die tiefste Temperatur des Sommers bei 14,7 Grad und damit exakt ein Grad über dem bisherigen Spitzenwert aus dem Sommer 2007. In einer Tiefe von einem halben Meter wurde bei 15,7 Grad noch der zweithöchste je gemessene Wert (nach 18,2 Grad im Hitzesommer 2003) abgelesen. Insgesamt waren jetzt 64 Sommertage zu warm; nur 27 Tage waren kälter als gewohnt.

Häufige Niederschläge führten vielerorts zum nassesten Sommer seit 2011 und zum sechstnassesten seit Aufzeichnungsbeginn. In Kaubenheim kam an 45 (statt 41) Tagen mit Niederschlag jetzt eine Regenmenge von 247,4 Liter zusammen. Das sind 26 Prozent oder 51 Liter mehr als in einem normalen Jahr. Dabei ging der größte Tagesniederschlag mit 47,5 Litern am 2. Juni nieder. An 34 Tagen wurden mindestens ein Liter, an acht Tagen mindestens zehn Liter Regen aus dem Messbecher entnommen.

30 Mal blitzt und donnert es

Graupel wurde nur Anfang Juni beobachtet, mitunter hagelte es auch. In Bad Windsheim wurden 247,7 Liter Niederschlag gemessen, in Neuherberg waren es 234,3 Liter. Dabei entluden sich oft Gewitter. An 20 Tagen zogen insgesamt 30 Gewitter über das Land, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Allerdings waren die Gewitter oft nur von geringer oder mittlerer Stärke. Die Niederschläge führten an den heimischen Flüssen an sieben Tagen zu einem Hochwasser der Meldestufe eins.

Bleibt noch die Sonnenscheindauer: Diese lag mit rund 750 Stunden um 19 Prozent oder 118 Stunden über der Norm. Vier sonnenscheinlosen Tagen standen bis zu 33 Tage mit mehr als zehn Sonnenstunden gegenüber. Neben elf heiteren wurden 15 trübe Tage gezählt. Sonnigster Tag des Jahres war der 19. Juni mit exakt 15 Stunden Sonnenschein. In Kaubenheim notierte man den zweitsonnigsten Sommer nach dem Hitzesommer 2003.

Der Wind wies keine Besonderheiten auf. An 31 Tagen wurde Windstärke sechs erreicht, davon an zwei Tagen Sturmstärke acht, wobei die Spitzengeschwindigkeit von 63,7 Kilometern pro Stunde am 18. August abgelesen wurde. Auffallend häufig blies der Wind in diesem Sommer aus Westen. Die Getreideernte war Mitte August weitgehend abgeschlossen.

An fünf Tagen legte sich Nebel über das Land. 22 Tage waren mit Dunst versehen. Knapp über 1015 Hektopascal lag das Luftdruckmittel. Trotzdem wurde am 28. Juni bei einem Wert von nur 996 Hektopascal der tiefste Sommerluftdruck seit einem Jahrzehnt protokolliert. Zehn Tage vorher lag das Sommermaximum bei 1026,6 Hektopascal. Bleibt noch die Relative Luftfeuchtigkeit, die in diesem Sommer im Mittelwert knapp über 74 Prozent lag und ihr Minimum mit 25 Prozent am 19. Juni in Kaubenheim erreichte.

Heinz Meyer