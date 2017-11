Reichsstädtischer Weihnachtsmarkt öffnet mit DJ Haenzy

BAD WINDSHEIM - "Besuchen Sie die gute Stube Bad Windsheims, fernab der Hektik und doch mitten in der historischen Altstadt." Mit diesem Motto wird heuer für den Reichsstädti­schen Weihnachtsmarkt geworben. Neu ist dort zum Beispiel, dass es einen Tag früher losgeht: mit einem "Opening" am Donnerstag, 30. No­vember, bei dem DJ Haenzy ab 17 Uhr am Marktplatz auflegt.

Ab Donnerstag gibt es am Marktplatz wieder Mandeln, Glühwein und Würstchen. © Claudia Lehner



Bald soll diese "gute Stube" im Lichterglanz erstrahlen und die Gäste sollen Glühwein und Würstchen kon­sumieren und an den Buden Dekorati­ves und Wärmendes erstehen können. "Es gibt noch viele Hürden zu über­winden", sagt Sabine Hahn, Organisa­tionsleiterin der Kur-, Kongress- und Touristik- Gmb H, die am Montagmit­tag mit ihrem Team noch dabei ist, für Strom zu sorgen und die Buden fertig aufzustellen. Schon bis Donnerstag muss alles be­reit sein, doch offiziell eröffnet wird der Markt, wie es seit Langem Traditi­on ist, am Freitag stimmungsvoll mit dem Prolog des Christkindes, heuer zum ersten Mal Annelie Jacob, um 17 Uhr vom illuminierten Balkon des Rat­hauses aus. Bis zum 23. Dezember ist dann Donnerstag bis Sonntag geöff­net, wochentags von 15 bis 20 Uhr, am Wochenende von 13 bis 20 Uhr. Zusätzlich zu den fest vergebenen Buden gibt es an einem Stand wech­selnde Besetzung.

Am ersten Wochen­ende besetzen diese der Kreisverband der Bayerischen Jungbauernschaft mit einigen Ortsverbänden und das Komitee für Städtepartnerschaften. Das bietet heiße Maroni an. Auch die Freunde aus Saint-Yrieix-la-Perche in Frankreich und Este in Italien brin­gen aus ihren Heimatländern Köstlich­keiten mit. Zum ersten Mal sind die Partner aus Este am Markt vertreten und haben mit Figli di Nemo, die Kin­der von Nemo, auch ein Musikensem­ble dabei, das – neben dem Posaunen­chor aus Külsheim – nach der Eröff­nung aufspielt.

Exotische Köstlichkeiten

Am zweiten Adventswochenende stehen die Lebenshilfe, der TV 1860 sowie der Reit- und Fahrverein in der Bude, je nach Witterung soll am Sams­tag ein Pony zum Streicheln vor Ort sein. Abgelöst werden die Vereine am dritten Wochenende von Menschen aus verschiedenen Ländern, die mit dem Unterstützerkreis für Flüchtlin­ge exotische Köstlichkeiten anbieten. Die Besucher erleben am Markt aber auch wieder ganz viel Vertrau­tes.

So ist die Weihnachtskrippe im Klosterchor aufgestellt, dort findet sich der Baum mit Wunschkugeln und steht ein Briefkasten, dessen Inhalt das Christkind beantworten wird. Kutschfahrten durch die Altstadt gibt es ebenso wieder (1. und 3. Advent) wie verschiedene Führungen, bei­spielsweise geht es hoch hinauf auf den Turm von Sankt Kilian (3., 7. und 17. Dezember um 18.30 Uhr) mit einem weiten Blick über die erleuchte­te Stadt. Sehr gut angekommen ist in der Vergangenheit der Fackelzug mit Meister Barthel alias Thomas Spyra, der am Donnerstag, 14. Dezember, Besuchern ab 19 Uhr die historische Altstadt zeigt.

Handarbeiten für Benefizaktion

Natürlich besucht auch das Christkind seinen Markt und lässt sich gerne mit kleinen Gästen foto­grafieren. Alle Freunde der Musik kommen am Markt ebenfalls auf ihre Kosten: mit Darbietungen vom Kinderchor bis zu Pop und Rock. Auch eine Feuer­show und Tanz gibt es. Wer es mehr besinnlich mag, der ist beim Lebendi­gen Adventskalender richtig, bei dem ab dem ersten Adventssonntag immer Donnerstag, Samstag und Sonntag bis zum 21. Dezember ein geschmücktes Fenster geöffnet wird. Besondere Angebote zugunsten von Sternstunden gibt es am 1., 16. und 17. Dezember, wenn der Weihnachts­markt in der Pastoriusstraße er­weitert wird.

Dort werden gestrickte Handarbeiten und einiges mehr für die Benefizaktion verkauft. Außer­dem sollen unter anderem zwei Tri­kots von Thorsten Kirschbaum, Torhü­ter beim 1. FC Nürnberg, verlost wer­den. Friedlich soll es zugehen – darauf achtet auch die Polizei. Es soll zusätz­liche Fußstreifen geben. Doch Wolf­gang Pastowski, stellvertetender In­spektionsleiter in Bad Windsheim, er­wartet nichts Dramatisches.

Um sich eines Autos als Waffe zu bedienen, sei­en die verwinkelten Zufahrten zum Marktplatz denkbar ungeeignet, sagt Pastowski. Jeden Besucher zu kontrol­lieren und alles abzusperren, sei nicht leistbar: Das würde auch unsere Frei­heit einschränken.

