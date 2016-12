Reparatur-Café öffnet erneut in Bad Windsheim

Am Samstag wird im Jugendtreff Schneiderscheune wieder getüftelt und geschraubt - 21.11.2016 11:11 Uhr

BAD WINDSHEIM - Das Reparatur-Café geht am Samstag, 26. November, in Bad Windsheim in die nächste Runde. Die Reparateure stehen erneut von 10 bis 14 Uhr im Jugendtreff Schneiderscheune mit Rat und Tat zur Seite.

Das nächste Reparatur-Café steigt am Samstag, 26. November, im Jugendtreff Schneiderscheune in Bad Windsheim. © Matthias Oberth



Das nächste Reparatur-Café steigt am Samstag, 26. November, im Jugendtreff Schneiderscheune in Bad Windsheim. Foto: Matthias Oberth



Wichtig ist, dass es bei dem Konzept nicht um einen "Reparaturservice" geht, bei dem einfach ein Gerät angeliefert und dann wieder abgeholt werden kann. Mitmachen ist quasi Pflicht. Dabei kann sicher nicht jedem geholfen werden, aber es geht auch niemand ohne neue Erkenntnisse über den Zustand seines „Patienten“ nach Hause. Der Service an sich ist kostenlos, Spenden für Verbrauchsmaterial und die Anschaffung von (Spezial-)Werkzeug werden aber gerne angenommen.

Für die Initiatoren des Reparatur-Cafés geht es nicht zuletzt darum, einen Kontrapunkt zu der weit verbreiteten Wegwerf-Mentalität zu setzen. Gleichzeitig wird der Trend zum Selbermachen aufgegriffen und der Spaß am Erkunden der eigenen Fähigkeiten vermittelt.

Das Angebot zur Reparatur reicht von elektrischen Kleingeräten wie Staubsauger über die Stereoanlage bis hin zur Kaffeemaschine. An diesem Samstag besteht erneut die Möglichkeit sich bei der Reparatur von Kleidungsstücken helfend unter die Arme greifen zu lassen. Da das Reparatur-Café bereits Anfragen aus weiteren Orten im Landkreis hat, sind zusätzliche Unterstützerinnen und Unterstützer nicht nur willkommen, sondern auch notwendig, wenn das Reparatur-Café zu einer dauerhaften Einrichtung werden soll.

Infos gibt es vorab im Freiwilligenzentrum "mach mit!" bei Dorothea Hübner, Telefon: 09161/8889-19, mail: freiwilligenzentrum@caritas-nea.de oder direkt vor Ort beim Reparatur-Café.