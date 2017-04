Rotling und Silvaner-Spätlese: Jungweinprobe in Ipsheim

Winzer erwarten mit Spannung die Reaktion der Weinkenner und -liebhaber - vor 3 Stunden

IPSHEIM - Zur großen öffentlichen Jungweinprobe lädt der Weinbauverein Ipsheim am Sonntag von 13 bis 17 Uhr in den historischen Kastenbau ein. Dort steht wiederum eine Vielzahl neuer Weinspezialitäten zur Verkostung bereit.

Ipsheims Weinkönigin Anna Putz freut sich auf viele Gäste der elften öffentlichen Weinprobe mit schönen Aussichten auf einen verheißungsvollen Jahrgang. Foto: Harald Munzinger



Rudolf Fähnlein, Vorsitzender des Weinbauvereins erklärt: "Die im Herbst letzten Jahres gelesenen Trauben wurden von den Winzern zu köstlichen Weinen veredelt und haben ein halbes Jahr der Reife in den Weinkellern hinter sich. Mit Spannung warten die Winzer nun darauf, wie die Ergebnisse ihrer Arbeit bei den Weinliebhabern angenommen werden." Daher laden sechs direktvermarktende Winzerfamilien und der Weinbauverein Ipsheim alle Interessenten und Weinkenner zur Jungweinprobe ein. Ipsheims Weinkönigin Anna Putz freut sich mit vielen Weinfans und Ehrengästen auf diese große Jungweinprobe.

Infos rund um Wein

Im Ipsheimer Kastenbau, der ehemaligen Zehntscheune, direkt hinter der Raiffeisenbank an der B470 werden die Winzer nicht nur Kostproben ausschenken, sondern auch die Fragen der Besucher bezüglich des Weines beantworten. Erläuterungen zu dem großen Spektrum an verschiedenen Weiß- und Rotweinsorten beziehungsweise Cuvee's sowie Tipps, welcher Wein zu welchen Speisen am besten passt oder bei welcher Trinktemperatur man einen Rotling oder eine Silvaner-Spätlese kredenzt, gehören ebenfalls zum Informationsprogramm dazu.

Die große Ipsheimer Jungweinprobe findet bereits zum elften Mal statt und wird auch heuer deutlich machen, welche vorzüglichen Weinqualitäten in Ipsheim unterhalb der Burg Hoheneck gelesen werden und mit welch großer Handwerkskunst sie individuell in den Kellern der Winzer ausgebaut werden. Der letztjährige Weinjahrgang war von witterungsmäßigen Herausforderungen gekennzeichnet. Die Reifephase und die Weinlese selbst dagegen sehr stabil.

Für jeden was dabei

"Wie sich dieses spannende Weinjahr mittlerweile im Glase präsentiert, wie sich die Aromen, wie sich Säure und die Süße entwickelten, dazu gab es in Ipsheim bereits vielfältige Nachfragen", berichtet Rudolf Fähnlein, der sich mit seinen Kollegen von den Weingütern Thomas Düll, Michael Heindel, Bernd Hofmann, Thomas Kreiselmeyer, Karl Riedel sowie Kollegin Marianne Schürmer sicher ist: "Unter den vielen erlesenen Proben findet sicher jeder Gast seinen Lieblingswein für besondere Stunden."

Neben der großen Weinvielfalt gibt es auch dieses Jahr wieder einen Kaffee-Ausschank. Der Eintrittspreis von fünf Euro kommt auch in diesem Jahr einem sozialen Zweck zu Gute. Konkret wollen die Ipsheimer Winzer damit die neue Kinderkrippe und den Kindergottesdienst der Evangelisch Lutherischen Kirchengemeinde unterstützen. Weitere Informationen gibt's auf der Homepage des Vereins.

nb