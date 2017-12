Rund um Bad Windsheim: Fünf Unfälle in einer Stunde

Winterliche Straßenverhältnisse und nicht angepasste Geschwindigkeit als Ursache - 30.11.2017 23:51 Uhr

BAD WINDSHEIM - Einige Autofahrer sind am Donnerstag mit den winterlichen Straßenverhältnissen nicht zurechtgekommen. In nur einer Stunde kam zu fünf Unfällen.

Gegen 8.40 Uhr verlor in Uffenheim eine 40-Jährige auf der Steige der Schulstraße die Kontrolle über ihr Auto. Es schleuderte gegen das entgegenkommende eines 62-Jährigen. Nur fünf Minuten später rutschte in der Straße Am Bahnhof ein 35-Jähriger mit seinem Auto gegen ein Schild. Schaden: etwa 2500 und 600 Euro.

Bei Custenlohr schlitterte um 9.05 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer in den Graben, wenig später bei Neuherberg ein 44-Jähriger mit seinem Laster, jeweils mit Schaden von etwa 2000 Euro.

Ein 70-Jähriger rutschte um 9.45 Uhr in Bad Windsheim beim Abbiegen von der Pommernstraße in die Oberntiefer Straße mit seinem Auto gegen das eines 18-Jährigen. Der Schaden beträgt etwa 7000 Euro.

Laut Polizei waren alle Unfallverursacher "mit nicht angepasster Geschwindigkeit" unterwegs.

Claudia Lehner