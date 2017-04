Sammlerspaß: Ausstellung im Museum Ochsenhof

Es gibt kaum etwas, was nicht seinen Weg in eine Sammlung gefunden hat - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Vom "Abenteuer ABC" über Klappkleiderbügel bis hin zu Weihnachtskrippen reicht die Palette von Exponaten aus 24 Sammelgebieten. Sie verwandeln das Reichsstadtmuseum "Ochsenhof" in Bad Windsheim in eine Schatzkammer, die ab Ostersonntag ihre Pforten öffnet.

Es gibt nichts, was nicht gesammelt wird: Das bestätigen Exponate aus 24 Sammelgebieten im Reichsstadtmuseum "Ochsenhof" in Bad Windsheim. Ob Katzenfiguren, Glaskugeln oder exotische Bierkrüge - hier ist alles zu finden. Bis zum 6. Januar 2018 hat die Ausstelung jeweils Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.