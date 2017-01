"Schattenspiel": Bibbernd durch das Freilandmusuem

Winterwandeltheater ist noch bis 18. Februar in Bad Windsheim zu sehen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Mit "Schattenspiel" setzt das Freilandtheater seine erfolgreiche Winterwandeltheaterreihe auch 2017 fort. Auf dem Gelände des Fränkischen Freilandmuseum geht es bisweilen frostig zu - was nicht nur an den Außentemperaturen liegt.

Corinna (Nadine Vogel) spielt im "Schattenspiel" mit dem Feuer. © Elke Walter



Als Uschi in einer frostigen Winter­nacht am Ufer eines Bachs erwacht, ist sie offenbar Opfer eines Mordes geworden: Sie sieht sich selbst reglos im Wasser liegen. Nun scheint sie in einer Welt zwischen Leben und Tod hängen geblieben zu sein und ver­sucht herauszufinden, was passiert ist. Bald merkt Uschi, dass sie mit der Welt der Lebenden Kontakt auf­nehmen kann...

Bilderstrecke zum Thema Schattenspiele im Fränkischen Freilandmuseum Auch beim siebten Winterwandeltheater setzt das Freilandtheater auf die bewährte Mixtur aus kryptischen Andeutungen, mysteriösen Ereignissen und dunklen Geheimnissen Die Zuschauer folgen den ausdrucksstarken Schauspielern durch das Gelände und werden so ein Teil der Theaterstücks, das noch bis 18. Februar 2017 zu sehen ist.



Im "Schattenspiel" nimmt das Freilandtheater die Besu­cher wieder mit auf eine mystische Reise durch das Gelände des Fränkischen Freilandmuseums. In verschiedenen Häusern und Scheunen sowie Außenstationen spielt das Stück, das - im wahrsten Sinne - zwischen den Welten hin- und herwechselt.

"Schtattenspiel" ist noch bis Samstag, 18. Februar, zu sehen. Gespielt wird jeweils von Donnerstag bis Sonntag.

Pro Abend gibt es sechs Vorstellungen, die erste beginnt jeweils um 18 Uhr, die weite­ren danach im Viertelstundentakt (sonntags eine Stunde früher).

Karten für 27 Euro, ermäßigt 22, gibt es unter Telefon 09106/924447 oder per Mail an karten@freiland­theater.de

Familienkarten (zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 18) kosten 90 Euro.

Weiter Infos und Online-Kartenbestellung unter www.freilandtheater.de

