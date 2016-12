Schattenspiel im Freilandmuseum in Bad Windsheim

Live-Hörspiele stimmen auf Lauberts siebte Wintertheaterproduktion ein - 02.12.2016 09:00 Uhr

BAD WINDSHEIM - Auch in diesem Jahr steht beim Freilandtheater Bad Windsheim eine Winterproduktion, die inzwischen siebte, auf dem Spielplan. Schattenspiel hat am 12. Januar 2017 im Fränkischen Freilandmuseum Premiere.

In einer spannenden Geschichte voller absurdem, bisweilen schwarzem Humor führt die siebte Wintertheaterproduktion ins Schattenreich zwischen Leben und Tod. © FLT



In einer spannenden Geschichte voller absurdem, bisweilen schwarzem Humor führt die siebte Wintertheaterproduktion ins Schattenreich zwischen Leben und Tod. Foto: FLT



Zu jeder neuen Produktion bereitet das Ensemble eine "Kleinfassung" vor, die im Vorfeld der Premiere zu sehen sein wird. Die Zuschauer können die Figuren kennen lernen, in die Geschichte hinein schnuppern und im Anschluss eventuell auftauchende Fragen stellen. Das Live-Hörspiel wird von der Regisseurin und Dramaturgin Stefanie Pfeiffer in Szene gesetzt.

Es lesen die Schauspieler Peter Huber, Lisa Dressler, Sabine Löscher und Sabine Roßberg zunächst am 10. Dezember um 18 Uhr im Theater Ansbach, am 11. Dezember um 20 Uhr in der Bad Windsheimer Buchhandlung Dorn und auf deren Einladung am Sonntag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr in der Neustädter Buchhandlung "Libretto".

Schattenreich zwischen Leben und Tod

Der Eintritt ist jeweils frei. Autor und Regisseur Christian Laubert führt in seiner siebten Wintertheaterproduktion die Besucher in das "Schattenreich zwischen Leben und Tod", in dem eine junge Frau "hängen geblieben" ist, die offenbar als Opfer eines Morden in einer frostigen am Rande eines Baches erwacht und sich selbst reglos im Wasser liegen sieht. Sie versucht herauszufinden, was passiert ist, und stellt fest, dass sie aus ihrer Zwischenwelt heraus mit der Welt der Lebenden Kontakt aufnehmen kann.

In einer spannenden Geschichte voller absurdem, bisweilen schwarzem Humor begleiten die Zuschauer die Protagonistin in ihren unterschiedlichsten Gestalten durch die klare Nachtluft des Fränkischen Freilandmuseums, über Höfe, Wiesen und Wege, durch Scheunen, Küchen und Gaststuben – bis zum packenden und überraschenden Finale weckt das Freilandtheater die Neugierde. Mit offensichtlichem Erfolg: Für die Premiere, sind nach Auskunft aus der Bad Windsheimer Regiezentrale die Hälfte der Plätze weg.

nb