Scheuenstuhl beklagt ungleiche Behandlung von Flutopfern

Betriebe aus Obernzenn erhalten deutlich weniger Entschädigung - vor 1 Stunde

OBERNZENN - Sind die Flutopfer in Franken nichts wert? Diese Frage stellt der SPD-Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl, der geschädigte gewerbliche Unternehmen aus Mittelfranken bei den staatlichen Hilfen eindeutig benachteiligt sieht.

Die Flutopfer aus Obernzell werden finanziell benachteiligt - das sieht zumindest Harry Scheuenstuhl so. © Stefan Blank



Die Ungleichbehandlung der fränkischen Unternehmen zu den Betrieben im Landkreis Rottal-Inn zeige sich nun deutlich, beklagt es der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Diese Ungleichbehandlung trete nur deshalb auf, "weil die Staatsregierung bei der Festlegung der staatlichen Hilfen sich nicht vom objektiven Schadensbild leiten ließ."

Diese legte viel mehr ganz offensichtlich lediglich den Schadensumfang zugrunde. "Anders sind Aussagen nicht zu verstehen, wonach eine Gleichbehandlung deshalb scheitere, weil dies ansonsten durch den Freistaat nicht finanzierbar wäre." Der Schadensumfang sei aber in anderen betroffenen Gebieten, wie dem Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim, weitaus geringer als im Landkreis Rottal-Inn, aber von der Betroffenheit her genauso tragisch, so Scheuenstuhl in einer Pressemitteilung

SPD-Landtagsabgeordneter Harry Scheuenstuhl übt Kritik an der Ungleichbehandlung der Unternehmen.



Bei der Unwetterkatastrophe in Obernzenn am 29. Mai wurde der Betrieb von Thomas Ganser (Umbau von Food Trucks) erheblich geschädigt. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Hierfür hat Thomas Ganser 8.000 Euro an Soforthilfen und -geld erhalten. "Hätte Herr Ganser seinen Betrieb im Landkreis Rottal-Inn, wäre ihm der Schaden mindestens zu 80 Prozent eventuell. sogar voll entschädigt worden", stellt der SPD-Politiker aus Wilhermsdorf fest.

Scheuenstuhl weiter: "Da Herr Ganser seinen Betrieb zufällig in einem Landkreis der Gebietskulisse II hat, erhält er lediglich 25 Prozent und damit nur 25.000 Euro seines Schadens ersetzt, wobei die Soforthilfen und Sofortgelder angerechnet werden." Zudem erfolge eine Prosperitätsprüfung, also eine Prüfung, ob Herr Ganser seinen Schaden aus eigenen Gewinnen selbst finanzieren kann. Im Landkreis Rottal-Inn erfolge laut MdL Scheuenstuhl eine solche Prüfung nicht, so dass auch ein Unternehmen, das seinen Schaden aus eigenen Gewinnen zahlen könnte, den vollen Zuschuss von mindestens 80 Prozent des Schadens, aus dem bayerischen Staatshaushalt erhalte.

Scheuenstuhl tritt für Gleichbehandlung der Flutopfer ein

Dies sei ungerecht und daher müsse für eine Gleichbehandlung weiter gekämpft werden, erklärt Harry Scheuenstuhl: "Deshalb werde ich weiter für eine Gleichbehandlung der Flutopfer eintreten und die Resolution des Landkreises Ansbach und des Landkreises Neustadt/Aisch–Bad Windsheim unterstützen." Großer Dank gebühre nach seinen Ausführungen "den privaten Spendern, die dazu beigetragen haben, dass von der Gemeinde Obernzenn und auch in anderen Gemeinden und Städten, den Geschädigten zumindest teilweise Ersatz geleistet werden kann."

Nicht nur, dass die Ungleichbehandlung der gewerblichen Unternehmer in den verschiedenen Gebietskulissen eindeutig zu Tage trete, nimmt der fränkische Abgeordnete eine Sprecherin der Staatskanzlei „beim Wort“, die auf Nachfrage des "Straubinger Tagblatt" - zur Antwort der Bundesregierung, sich nicht an der Fluthilfe 2016 in Bayern zu beteiligen – geäußert habe, dass es für die Betroffenen keinen Unterschied mache, ob es sich um eine nationale Katastrophe handle. Scheuenstuhl: "Offensichtlich hat die Staatsregierung mittlerweile erkannt, dass es auf die Betroffenheit der Geschädigten ankomme und nicht auf den Schadensumfang in einem bestimmten Gebiet."

