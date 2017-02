Schlägerei in Bad Windsheim: 16-Jähriger verliert Zahn

BAD WINDSHEIM - Am frühen Sonntagabend sind vier junge Männer am Bad Windsheimer Bahnhof aneinander geraten. Zwei 16-Jährige schlugen auf die beiden anderen Beteiligten ein und verletzten sie.

Zu der Auseinandersetzung kam es laut Polizei gegen 17.45 Uhr am Bad Windsheimer Bahnhof. Die 16 und 19 Jahre alten Geschädigten erlitten durch die Faustschläge leichte Verletzungen im Gesicht. Im Verlauf des Gerangels verlor auch einer der beiden 16-jährigen Schläger einen Schneidezahn. Die genaueren Umstände müssten noch ermittelt werden, so die Polizei. Von einer Anzeige wollten am Ende alle vier Beteiligten absehen.

