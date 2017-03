Schnelles Internet spätestens an Weihnachten?

ICKELHEIM - Hoffnung, Frust und Unverständnis lagen bei einem vom Ortsbeirat Ickelheim initiierten Informationsabend zum Breitbandausbau nahe beieinander. Thomas Braun und Markus Winter von der Telekom erneuerten gegenüber den Zuhörern aus Ickelheim und Külsheim die Zusage, dass ihnen spätestens bis zum Jahresende schnellere Internetverbindungen zur Verfügung stehen. Nicht endgültig geklärt werden konnte, ob speziell die Ickelheimer von der nächsten Ausbaustufe durch die Vectoring-Technik, bei der grob von einer Verdoppelung der Daten-Geschwindigkeiten gesprochen wird, vorerst ausgeschlossen sind.

Ganz viele Kabel werden bald verlegt um für schnelleres Internet in den Ortsteilen zu sorgen. Dass es nur teilweise Glasfaser ist, bedauern viele. © Foto: Stefan Blank



Probleme während der Planung und eine längere Genehmigungsphase aufgrund der Fülle an Anträgen waren laut Thomas Braun der Anlass dafür, dass der Zeitplan in den anderen acht Ortsteilen hakte. Ein spezieller Fall ist im Norden von Lenkersheim entstanden, dort kann wegen der Entfernung der Anwesen zum Verteilerkasten und der Länge der Kupferkabel, die sich diesbezüglich negativ auswirkt, die Mindestübertragungsrate von 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) nicht zugesichert werden. Daher ist die Stadt inzwischen mit dem Norden Lenkersheims, dem Baugebiet An der Lach in Ickelheim und dem neuen Baugebiet in Külsheim in das dritte Förderverfahren eingestiegen.

Von der Stadt nach draußen

Unabhängig von der Finanzierung des Breitbandausbaus, entweder über das vom Freistaat aufgelegte Programm oder aber den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Telekom, sind die technischen Grundlagen gleich: Für Bad Windsheim bleibt die Vermittlungsstelle in der Johanniterstraße. Über Multifunktionsgehäuse, die optisch den bisherigen grauen Verteilerkästen ähneln, wird die Technik nach draußen in die Ortschaften gebracht. Welche Geräte in den Haushalten selbst vorgehalten werden müssen, um tatsächlich von den rascheren Übertragungsraten zu profitieren, können die Anwohner mit Mitarbeitern der Telekom vor Ort klären, informierte Braun.

Nicht pauschal beantworten mochte Thomas Braun die Frage, in welchem Ausmaß sich die Länge des dämpfenden Kupferkabels konkret auf die Datengeschwindigkeit auswirkt. Ganz grob könne bei einer Distanz von 200 bis 250 Metern Entfernung eines Anwesens zum Multifunktionsgehäuse von einer Reduzierung von 50 auf 40 Mbit/s ausgegangen werden. Ein wesentlicher Faktor aber sei die Art des Kabels. Im Fall der Sontheimer Straße in Ickelheim, wo es immer wieder Probleme bis hin zum Totalausfall des Internets gibt, sagten die Telekom-Mitarbeiter eine Überprüfung zu.

Winter ging zwar ab der Fertigstellung des Ausbaus "auf jeden Fall" von einer Verbesserung der Datenübertragung für den gesamten Ort aus. Allerdings gestand Braun, dass die Mindestrate von 30 Mbit/s nur für den Ausbau nach dem Förderprogramm gilt. Beim eigenwirtschaftlichen Ausbau sei eine solche Grenze nicht vorgegeben. Für 90 Prozent der Anschlüsse sei danach dennoch die Quote des staatlichen Programms erreicht. Die übrigen zehn Prozent würden auf der Strecke bleiben, bestätigte er einen Einwand aus den Reihen der Zuhörer: "Es muss nicht sein, kann aber sein."

Nur ein "Software-Switch"

Ein Riss könnte durch die Ortsteile gehen, was die Vectoring-Technik angeht. Braun zufolge schließt das Bayerische Förderprogramm nach aktuellem Stand die Nutzung für sieben Jahre aus. Da die Technik aber vorhanden und nur blockiert sei, handele es sich später bei der potenziellen Freigabe nur um einen "Software-Switch", wie Markus Winter es nannte. Anders gelagert ist der Fall beim eigenwirtschaftlichen Ausbau, gibt es wie in Ickelheim einen Mitbewerber, kann Vectoring erst dann freigeschaltet werden, wenn dieser seine Technik zurückgebaut hat. "So sind die Regularien", verwies Braun auf die zuständige Bundesnetzagentur.

Funkmasten weiter vorhalten

Die von Zuhörern geäußerte Befürchtung, das Unternehmen könnte allein schon aus Kostengründen die Funkmasten weiterhin vorhalten und damit das Vectoring in Ickelheim dauerhaft verhindern, konnten die Telekom-Mitarbeiter nicht ausschließen. Da sie aber die Einzelheiten des Vertrages mit der Stadt nicht kannten, blieb eine endgültige Klärung an diesem Abend aus.

Warum beim Breitbandausbau nicht auf die inzwischen vorhandenen Leerrohre für Glasfaserkabel zurückgegriffen wird, wollten Zuhörer aus Humprechtsau wissen. Grundsätzlich bestätigten die Telekom-Mitarbeiter, dass auch sie in Glasfaser die Zukunft sehen. Der Vertrag mit der Stadt sieht aber den Ausbau mittels der VDSL-Technik vor, was bedeutet, dass die letzte Datenstrecke von den Multifunktionsgehäusen zu den Haushaltenper Kupferkabel zurückgelegt wird. Von der Vermittlungsstelle bis zu den Verteilerschränken ist Glasfasertechnik im Einsatz. Für die Details schaltete sich Bürgermeister Bernhard Kisch in die Diskussion ein, der die zeitlichen Zusammenhänge darlegte, um zu erklären, weshalb bei Vertragsabschluss das Thema Leerrohre und Glasfaser noch keine Rolle spielte.

Das Schlusswort der Veranstaltung oblag Reinhold Krebelder, der die Zuhörer im Namen des Ickelheimer Ortsbeirats bereits begrüßt hatte. Er dankte für die sachlich gebliebene Diskussion trotz der "ganz heißen Probleme", die mit dem Breitbandausbau verbunden sind. Speziell für Unternehmen wie Handwerksbetriebe sei der Breitbandausbau existenziell. Anlass für die Initiative des Ortsbeirats sei gewesen, die Bürger mit Informationen "aus erster Hand" zu versorgen.

