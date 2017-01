Schrille Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Illesheim

WESTHEIM - Eine ganze Schar von närrischen Hoheiten – mehrere Prinzenpaare sowie das Markgrafenpaar – hatten sich in der Westheimer Gemeindehalle versammelt. Für die richtige närrische Stimmung sorgten bei der Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Illesheim (FGI) die Auftritte zahlreicher Garden und Gruppen.

Die fünfte Jahreszeit hielt auch in Illesheim Einzug. © Gerhard Müller



Selbst der FGI-Präsident Dirk Schuster bekam sein Fett in einer Büttenrede ab. Prinzessin Regina I. und Philipp I. von den Höpper Elfer aus Albertshofen in der Nähe von Kitzingen. Die Steiner Schlossgeister erschienen mit Prinz Sebastian I. und Prinzessin Manuela I. sowie einem riesigen Gefolge und die Karnevalsgesellschaft Narrlangia Rot-Weiß Erlangen kam mit ihrem Markgrafenpaar Margit und Thomas zu Narrlangia in die Halle gezogen. Dazu gesellten sich die Gastgeber mit Daniel I. und Lina-Fee I.

Um Nachwuchs braucht sich die heimische Faschingsgesellschaft nicht zu sorgen. Denn mit den Tänzen der Jugendgarde und der Juniorinnengarde konnte sich die FGI sehen lassen, was auch auf die Arbeit des großen Trainerstabes zurückging, der sich nach den gelungenen Auftritten einen Orden verdient hatte. Dazu kommen das Tanzmariechen und das putzige Tanzmariechen-Paar. Eine Augenweide war wieder einmal der Auftritt der Purzelgarde in seinen Kostümen, die an eine Herde schwarzgefleckter Kühe erinnerte.

Flaschengeist aus dem Orient

Aber auch die geladenen Gäste sorgten für ein unterhaltsamen Abend. Schon zu den Stammgästen zählt Christoph Maul aus Schillingsfürst. Er fand mittlerweile eine Anstellung als Chauffeur. In seiner schwarzen Arbeitskluft mit Schirmmütze bekam der Mime einiges mit aus der Welt der Politik. Er wunderte sich auch über die Mode der jungen Mädels. Bei der derzeitigen Eiseskälte gehen die jungen Dinger mit Turnschuhen, ohne Strümpfe und Hochwasserhosen auf die Straße.

Die Faschingsgesellschaft Cyrenesia aus Zirndorf entsandte eine Gruppe, die vor allem die "bezaubernde Jeannie" aus der gleichnamigen Fernsehserie aus den 1960er-Jahren zu neuem Leben erweckte. Neben den orange leuchtenden Gewändern der orientalischen Schönheiten durfte natürlich ein Flaschengeist sowie der legendäre Aladin nicht fehlen.

Todernste Mienen gab es als Schuster einen amtlichen Brief mit neuen Vorschriften der Kassenärztlichen Vereinigung verlas. Diese entsandte zur Prunksitzung eine Fitnesstrainerin namens Petra. Hinter der Maske verbarg sich Reiner Krugmann aus Erlangen. Er beorderte mit amerikanischem Akzent einige prominente Opfer auf die Bühne. Die Erlanger Faschingsgesellschaft entsandte mit den Angels ein Quartett mit einem Kapitän und drei Leichtmatrosen, die mit Paddelübungen für Belustigung sorgten.

Etwas Besonderes ließ sich Marc Rengier einfallen. Der FGI-Vizepräsident erschien in der Kluft des Weihnachtsmannes, die mit der schwingenden Rute in der Hand mehr an Knecht Ruprecht erinnerte. Er zitierte keinen geringeren als Dirk Schuster vor die Bütt und verlas dessen Sündenregister. Die Belohnung verdiente sich Prinzessin Lina-Fee I. mit einem prall gefüllten Säckchen.

Überfall in der Spaßkasse

Die Steiner Schlossgeister hatten das Transparent der Spaßkasse im Hintergrund. Dementsprechend war auch der Auflauf vor dem Geldinstitut. Bei den Tänzen musste es zu einem Banküberfall gekommen sein, denn am Schluss kamen alle Beteiligten im Sträflings T-Shirt auf die Bühne.

Bei diesem Auftritt tanzte sogar Faschingsprinzessin Manuela I. mit. Stimmungsmacher Tobi gab im karierten Hemd und Knickerbocker Lieder wie "Viva Colonia" zum Besten.

Ernst Werner Schneider