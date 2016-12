Schüsse in Bad Windsheim: Laterne durchlöchert

Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Straßenlampe - 16.11.2016 09:13 Uhr

BAD WINDSHEIM - In den vergangenen Wochen wurde in Bad Windsheim mehrmals auf eine Straßenlaterne in der Hilpert-Ellrod-Promenade geschossen.

Bei Reparaturarbeiten in der letzten Woche konnten im Lampengehäuse mehrere Luftgewehr-Projektile sichergestellt werden. Das Plexiglasgehäuse und die LED mussten ausgetauscht werden.

Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Die Tatzeit können die Beamten nicht näher eingrenzen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 09841/6616-0.

