Schüssel zwischen Musik, Drinks und Liebe

Neue Pächter wollen Bad Windsheimer Kultkneipe zu einer beliebten In-Location machen - 12.06.2018 09:45 Uhr

BAD WINDSHEIM - Die Tür zur Schüssel schwingt auf – und zur Begrüßung blicken die Gäste Elvis Presley und Michael Jackson an. Mit einem neuen Konzept, zwei Welten, vielen Ideen und unter dem Motto Music, Drinks and Love wird eine der Kultkneipen der Bad Windsheimer Innenstadt wiedereröffnet.

Gute Musik, "Geschmacksexplosionen" und viele Getränke: Christoph Creekmur (links) und Denis Stierhof in der neu gestalteten Schüssel. © Stefan Blank



Die neuen Pächter, Christoph Creekmur und Denis Stierhof, sprühen vor Begeisterung für Musik und dafür, aus der Schüssel eine beliebte "In-Location" zu machen, in der sich "alle wohlfühlen sollen".

Live-Bands zeigen ihr Können, die Pächter selbst greifen zu Gitarre und Mikrofon oder Musikliebhaber, die mit ihren Instrumenten in die Schüssel kommen, unterhalten spontan die Gäste mit einigen Songs. "Das wäre der Hit", sagt der 37-jährige Christoph Creekmur. Und alle dürfen mitsingen, genießen oder einfach weiter mit Freunden bei einem Getränk quatschen. Nach wenigen Worten wird deutlich, wie motiviert die beiden neuen Pächter aktuell sind.

Eine Heimat für Einheimische, Touristen und Freunde des gepflegten Weggehens soll das Lokal sein. Das Nachtleben der Kurstadt attraktiver machen. Eine Antwort auf die "ausgehungerte Kneipenszene" geben, wie sie es in ihrer neuen Karte beschreiben. Die Ambitionen der neuen Schüssel-Pächter sind groß. Dafür haben sie investiert: neue Licht- und Soundanlage, neue Möbel. Vor der Schüssel stehen Barhocker und Lounge-Elementen, innen bestimmen Schwarz-Weiß-Portraits berühmter Musiker die Wände. Nostalgie trifft Moderne sei das Motto. Den Innenhof bezeichnen Stierhof und Creekmur als "Künstlerviertel". Angelehnt sind die Motive an die Kunst im Viertel "Wynwood" in Miami, von dem Creekmur bei Besuchen begeistert war. Bunt. Abstrakt. Grenzenlos. Kontrovers. Bis 22 Uhr wird außen bedient. "Wir müssen auf die Vernunft unserer Gäste hoffen, dass es funktioniert", sagt Creekmur, ein Verwandter des "legendären Schüssel-Peter", dem ehemaligen Pächter Peter Joachimsthaler, wie er erzählt.

Musik soll einen wichtigen Stellenwert einnehmen. "Es wird eine Bar, in der qualitativ hochwertige Musik läuft." Das Genre sei nicht so wichtig, erklärt Creekmur, der sich selbst als "schon immer Vollblut-Metaller" beschreibt. Der laut Stierhof "begnadete Koch" ist auch fürs Kulinarische zuständig. Jedes Wochenende sollen unterschiedliche Spezialitäten angeboten werden: "Pulled Pork, Mini-Burger, Spare Ribs oder Sandwiches. Die Leute dürfen sich überraschen lassen. Ich verspreche aber: Sie erleben eine Geschmacksexplosion."

Zum Trinken gibt es eine bunte Auswahl an Softgetränken, Wein, Bier, Spirituosen und Schnäpsen. "Die Preise sind absichtlich etwas günstiger gehalten", sagt Stierhof. "Das wichtigste für uns ist, dass sich unsere Gäste wohlfühlen." Mit Music, Drinks and Love.

