In Bad Windsheim stand ein Einfamilienhaus in Flammen. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer am frühen Mittwochnachmittag ausgebrochen. Es gab zwei Verletzte.

Der Weinturm–Samstag schließt sich dem Freitag in Sachen Stimmung nahtlos an. Bands wie My Baby, The Angelcy und Desmond & The Tutus brachten die Festivalbesucher zum Tanzen.